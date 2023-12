Día de los Inocentes: el Pollo Vignolo cayó en una broma sobre el uruguayo Gigliotti

El 28 de diciembre se presenta como una jornada digna de precaución. En numerosas culturas, este día se celebra como el Día de los Santos Inocentes, una festividad en la cual las bromas están a la orden del día, buscando atrapar a aquellos que se dejen llevar por la astucia de otros. En esta ocasión, la sorpresa le llegó a Sebastián "El Pollo" Vignolo, quien cayó en la trampa de una falsa noticia que anunciaba a Emmanuel Gigliotti como el próximo refuerzo de All Boys.

Las redes sociales se inundaron de información falsa durante el Día de los Santos Inocentes, generando dudas incluso entre los propios fanáticos. Sin embargo, el corazón de El Pollo Vignolo fue quien le jugó una mala pasada.

Al toparse con la supuesta noticia que anunciaba el regreso de Gigliotti al equipo de Monte Castro, Vignolo no dudó en expresar sus felicitaciones y mejores deseos. La sorpresa fue mayúscula cuando el jugador le reveló que se trataba de una noticia falsa y que no tenía intenciones de volver a vestir la camiseta de All Boys.

"Recibí un mensaje de El Pollo Vignolo, que es hincha de All Boys. 'Me alegraste el año' y cosas por el estilo. '¿Pollo, de qué me perdí?'. No tenía idea de lo que estaba hablando. Me dice 'no, ya me dijeron que era una broma que habían difundido por el Día de los Santos Inocentes'. Pobre", reveló el Puma en una conversación con el programa radial Carve Deportiva de Uruguay.

El Pollo Vignolo cayó en la trampa por el Día de los Inocentes

A pesar de que el delantero dejó un impacto positivo entre los seguidores de All Boys, quienes anhelan su regreso en cada periodo de transferencias, la realidad no se alinea con estos fervientes deseos.

Simultáneamente, el destino de Gigliotti se presenta como una incógnita, ya que no continuará su carrera en Nacional y está evaluando propuestas de diversas ligas. "No quiero tomar decisiones precipitadas, ya que no deseo faltar al respeto al llegar a un lugar sin estar al 100% para comenzar la pretemporada. Aún no he cerrado nada en Uruguay, pero es un país que me atrae mucho, incluso para vivir. Voy a esperar unos días y, en función de cómo me sienta con la lesión y otras consideraciones, tomaré la decisión", afirmó.