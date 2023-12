Emmanuel Gigliotti habló de Luis Suárez, de que los técnicos "mataban" a Fagúndez y del Chino Recoba

Emmanuel Gigliotti termina su vinculación con Nacional el 31 de diciembre. El club decidió no renovarle el contrato y el delantero argentino quedará libre para negociar su futuro.

El argentino brindó una entrevista este viernes y habló de varios temas: la llegada de Luis Suárez al club, del actual entrenador Álvaro Recoba y de Franco Fagúndez, recientemente transferido al Cruz Azul.

“Me entendía mucho con Franco (Fagúndez) cuando jugaba de 10. A veces lo querían hacer jugar de extremo, lo mataban pobre, él tiene otras condiciones, no era para hacer el ida y vuelta como Alfonso (Trezza)”, expresó Gigliotti en Carve Deportiva.

Diego Battiste

Gigliotti y Franco Fagúndez

Sobre la llegada de Luis Suárez a mediados de 2022, el argentino señaló: "Cuando vino Luis pensé ‘me quedo porque viene este animal’ y después dije ‘me voy a la mierda porque no voy a jugar’. Hubiese sido muy ignorante si me iba y no compartía con un jugador de élite. Tuve propuestas, pero no podía irme, tenía que aprovechar el hecho de jugar con él. También, si pienso en el futuro, viendo cómo sería dirigir a jugadores de élite".

Desde su punto de vista, al Chino Recoba le va a ir bien dirigiendo en 2024: "Habla claro con los jugadores y tiene una buena gestión de grupo. Su cuerpo técnico es bueno. El funcionamiento, con trabajo, va a mejorar. El tiempo de pulir detalles no te da en un mes".

En el mes de abril el delantero sufrió un desgarro y dijo que eso lo perjudicó: "Los entrenadores no deberían enojarse si tienen un jugador con cara de culo. Es normal yo quería jugar. Con la lesión me apuré o me apuraron. O el diagnóstico no fue el indicado pero no pude salir de la lesión", tiró.

Diego Battiste

Sale Suárez, entra Gigliotti

Destacó a José Fuentes, el presidente del club que falleció el 1° de julio: "Era un presidente muy presente. No recuerdo en mi carrera ver un presidente todos los días en el club. Tenía un don social impresionante”.

Sobre su futuro dijo que le escribieron varios clubes de Uruguay, pero él quiere recuperarse bien antes de tomar la decisión: "Uruguay me atrae mucho para vivir y jugar. En base a lo que tenga voy a tomar la decisión de donde jugar".

"Estoy muy feliz por lo que viví, por los grupos que se armaron. Por ahí la lesión me hizo encerrarme más en mi cabeza. Tuve la posibilidad de compartir equipo con Luis, con el Chino. Pasé dos años hermosos. Yo y mi familia fuimos felices en Nacional", confesó Gigliotti.

Con la camiseta tricolor disputó 67 partidos y marcó 19 goles.