MayTheFourthBeWithYou: ¿por qué el día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo?

Como todos los años, el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars. El #StarWarsDay es una tradición popular iniciada por los fans y adoptada por la productora Lucasfilm que realza el espíritu del fanatismo compartido por los seguidores de la película con eventos en todo el mundo, fiestas y más.

La razón de que se festeje este día tiene que ver con el mensaje 'May the 4th be with you', que conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés "May the Force Be With You" ("Que la Fuerza te acompañe", en su traducción al español).

Desde el estreno hace 45 años de su primera película, Star Wars se ha convertido en una marca gigantesca que cuenta con series, hoteles, parques temáticos, videojuegos, juguetes, libros y más.

¿En qué orden ver las películas de Star Wars?

En 1981, la primera edición pasó a llamarse Star Wars: Episodio IV. Esta modificación generó confusión entre los espectadores e instauró dudas vinculas con el orden cronológico.

A continuación, en qué orden ver las películas de Star Wars:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

Star Wars Episodio III: La venganza de los sith

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars Episodio V: El imperio contrataca

Star Wars Episodio VI: Regreso del Jedi

Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker

En qué orden cronológico ver las series y películas de Star Wars:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

Star Wars: La guerra de los clones (serie)

Star Wars Episodio III: La venganza de los sith

Star Wars: The Bad Batch (serie)

Han Solo: una historia de Star Wars (película)

Obi-Wan Kenobi (serie)

Andor (serie)

Star Wars: Rebels (serie animada)

Rogue One: una historia de Star Wars (película)

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars Episodio V: El imperio contrataca

Star Wars Episodio VI: Regreso del Jerdi

The Mandalorian (temporadas 1 y 2)

El libro de Boba Fett (serie)

The Mandalorian (temporada 3)

Ahsoka (saldrá en 2023)

Skeleton Crew (saldrá en 2023)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker

¿Dónde ver todas las películas de Star Wars?

Desde 2020, todas las películas y series de Star Wars están disponibles en la plataforma de streaming Disney+.

