Diego Aguirre, técnico de Peñarol: "No merecimos ganar; fue un clásico para el olvido y no me voy conforme"

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, mostró su disconformidad con el rendimiento de su equipo en este clásico que se empató 0-0 ante Nacional.

“No merecimos ganar el clásico", sostuvo el entrenador carbonero.

"El partido se empezó a enredar, con muchas pelotas largas, tuvimos dos situaciones claras de gol. No encontramos cosas que hacemos bien, como triangular y generar chances. Dejamos una oportunidad clara de ganar y no hicimos el partido que yo quería. Nuestro objetivo era ganar, no me voy conforme porque tenía otras expectativas. Va a ser un clásico que va a quedar en el olvido y ahora vamos a pensar en la Copa", explicó el entrenador carbonero.

Y agregó: "Es innegable que mirás la tabla y estamos primeros, así que no es algo que complique, no pasa nada. Pero más allá del esfuerzo y de la entrega, no vi mucha cosa más".

Acerca de la lesión de Maximiliano Olivera que no pudo jugar el clásico, el DT subrayó: "Tuvo un golpe ayer (el jueves) y le incomodaba. Seguramente el lunes trabaje con el grupo y llegue para el partido de Copa".

Sobre la lesión de Washington Aguerre, quien nuevamente se sintió en la zona del aductor derecho, la misma zona que sufrió la lesión en el pasado partido ante Racing, dijo: "Ni hablé con él aún, capaz que se le cargó un poco, pero pudo hacer un buen partido. Veremos mañana (este domingo) cómo se encuentra".

Aguirre sostuvo que "en el segundo tiempo, Nacional nos presionó bien. Sentía la sensación de que lo podíamos ganar sobre el final, pero no pudimos generar la chance de gol que necesitábamos".

El partido por la Copa Libertadores

Aguirre también habló del encuentro del próximo jueves cuando debuten en la Copa Libertadores 2024 de visita ante Rosario Central.

"Primero lo primero: el objetivo hoy es pasar la primera fase. Por más que nos tocó una serie difícil, hay que tener confianza", indicó.

Y añadió: "Es un partido crucial, porque tal vez es el rival directo con el que debemos luchar por la clasificación. Viajamos a Rosario y esperamos volvernos con algo".