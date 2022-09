Diego Alonso explicó la posición de Araujo, lo que buscó en el mediocampo y su idea para el martes

El entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, se refirió este viernes al partido de este viernes frente a Irán, los cambios que realizó, principalmente en la defensa, y cómo jugará el martes frente a Canadá, el segundo amistoso de Uruguay en la presente ventana de Fecha FIFA.

Alonso señaló que la presencia de Ronald Araujo como central se debió a las ausencias por lesión de Diego Godín, José María Giménez y Sebastián Coates: "Contábamos con él, había jugado de central contra Panamá, y era un oportunidad de verlo nuevamente. También para ver a otro jugador de lateral derecho", dijo en una entrevista que concedió a AUF TV.

En el puesto de marcador de punta comenzó jugando Damián Suárez y terminó Guillermo Varela.

EFE

Diego Alonso durante el partido contra Irán

Consultado sobre qué selección en Qatar le puede jugar defensivamente como le jugó Irán, Alonso respondió: "Hay muchos equipos que pueden jugar de esta manera, dependiendo de la postura que tengamos nosotros también y del partido. Si el rival se pone en ventaja tendremos que enfrentarnos a un equipo que defienda así porque en el Mundial nadie regala nada. Era partido para buscar variantes, para poder ver cosas de alguno jugador en una posición que no es habitual en la selección. Intentamos darle fluidez, creo que más allá del resultado y de que a todos nos encanta ganar, en línea general el funcionamiento, las ocasiones generadas, poder romper un bloque bajo como lo rompimos, las ocasiones por dentro y por fuera, me deja tranquilo. Hay que mejorar, pero vi movimientos en mitad de cancha, variabilidad, intercambios, vi profundidad con jugadores veloces. Estoy feliz por los debuts, no era fácil para ellos pero hicieron un gran partido en la zaga".

El técnico se refirió también a la versatilidad del mediocampo: "Tienen libertad de movimientos, de respetar la ocupación del espacio, pero hoy intentamos probar en el primer tiempo con Vecino más de contención, más fijo y en el segundo tiempo con Rodrigo para ver más alternativas. Cuando se necesitan más juego con Federico y Rodrigo jugando más entrelineas nos puede ayudar a generar mejor fútbol y cuando necesitamos mas llegada Vecino nos da más verticalidad, acompaña mucho al 9. Esa variabilidad nos puede ayudar a tener un equipo más completo dentro de un mismo partido".

Para el partidos dijo Alonso que intentará mantener la base: "Hay que ver la recuperación, pero en principio la idea es mantener una base. Alguna situación de inicio o después, pero dependemos mucho de como están los futbolistas. No quiero apresurarme", expresó.