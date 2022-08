Diego Burgueño le contestó a Argimón: "Usted es una verdadera atrevida"

Mientras la Asamblea General debatía este lunes sin acuerdo para la conformación del nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) uno los de excandidatos a integrar ese organismo, Diego Burgueño, prosiguió el contrapunto con la vicepresidenta Beatriz Argimón, a la que le adjudica la responsabilidad por su decisión de bajarse de la carrera por ser director.

"Usted miente y, quizás por su empeño ideológico foráneo al Partido Nacional, comete un dicho por todos conocido"; dijo Burgueño. "Como te digo una cosa, te digo la otra".

Este sábado, Argimón había puesto en duda que la decisión de Burgueño de retirar su postulación para integrar la INDDHH estuviera motivada por sus declaraciones. Burgueño afirmó que se bajó su postulación luego que la vicepresidenta dijera que los nuevos directores "tengan experiencia jurídica o una extensa militancia en el tema de los derechos humanos". Ahora, como respuesta, señaló no creer que el retiro de esa candidatura fuera por sus comentarios. "En realidad, cuando se me consultó, yo no sabía quiénes eran" (los candidatos).

Este lunes, Burgueño volvió a la carga. Lo hizo, recordó, en el mismo día en que se procesaba "el circo" de la elección de los directores y con las "inefables" declaraciones de Argimón sobre la mesa. "Sería terrible que con su cargo especule que había personas no idóneas siendo que ni sabían quiénes eran", lamentó.

"Usted es una verdadera atrevida" le dijo Burgueño, el hijo del civil asesinado en 1969 en el fuego cruzado desatado en la "toma de Pando" entre un grupo del MLN y las fuerzas de seguridad. "Además de imprudente, al afirmar que ni siquiera conoce mi trayectoria. Parece que si se tienen credenciales de militancia activa en sectores de izquierda se tiene a su vez idoneidad", ironizó.

Burgueño le recomendó a Argimón que se limite a temas de su exclusiva competencia y deje de lado la "avergonzante tarea" de "implantar en un gobierno que nada tiene que ver con sus postulados a la Agenda 2030 internacional", y deje también de "desmerecer la rica y larga tradición del Partido Nacional y de la República".

El ahora excandidato le ratificó a Argimón que sus declaraciones "sí" fueron decisivas para el retiro de su postulación. "Uno tiene amigos de mentira y enemigos de verdad" concluyó, "en esta lucha tan desigualdad pero imprescindible para nuestra Patria que es la búsqueda de toda la verdad".