Argimón sobre baja de Burgueño para la Inddhh: "No creo que haya sido por mis declaraciones"

La vicepresidenta, Beatriz Argimón, puso en duda que la decisión de Diego Burgueño de retirar su postulación para ser director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) se deba a sus declaraciones. El integrante de Toda la Verdad —colectivo que reúne a las víctimas del MLN— había dicho a El Observador que la opinión de la vicepresidenta sobre la eventual participación de víctimas de los guerrilleros, le hizo a él "cerrar definitivamente el camino" de postularse "por dignidad".

"Es importante que tengtan experiencia jurídica o una extensa militancia en el tema de los derechos humanos", había dicho ella. Este sábado, en rueda de prensa, Argimón negó que el comentario haya sido dirigido a Burgueño.

“No creo que haya sido por mis declaraciones (que haya dado de baja su candidatura), porque en realidad cuando se me consultó, yo no sabía quiénes eran, quienes se habían presentado en su totalidad. Por respeto, no solo a los compañeros legisladores que estaban haciendo el estudio, dije que se siguiera con las instancias respectivas. Lo que un colega de ustedes me consultó es como yo consideraba las distintas propuestas desde la comunidad, al momento de ser evaluado por los legisladores”, señaló.

Agregó que tiene que haber un "justo equilibrio" lo que "no significa ni que todos sean exclusivamente técnicos, ni que todos sean exclusivamente técnicos, ni que todos sean militantes de la causa”.

"Si bien el sistema es poco serio, el menosprecio que hizo de algunos de los postulantes olvida en su generalización la trayectoria de lucha y, en mi caso en particular, por la ecuanimidad de buscar toda la verdad" dijo Burgueño a El Observador esta semana, en referencia a su visión sobre los derechos humanos relativos al pasado reciente.

Su nombre había sido presentado por la legisladora nacionalista Nancy Nuñez. Pero los blancos, según precisó este miércoles el senador Gustavo Penadés, se estarán inclinando por otros nombres como nuevos directores. El acuerdo en la coalición de gobierno es que el Partido Nacional designe a dos directores y los colorados y Cabildo Abierto uno cada uno, dejando la designación del restante en manos del Frente Amplio.

Burgueño también consideró una "falta de respeto" las expresiones de la senadora frenteamplista Silvia Nane que, en diálogo con El Observador, había señalado su oposición a que personas a que víctimas de la guerrilla, como él o como Sergio Molaguero, fueran aceptadas como candidatos a la INDDHH al tener una "visión antagónica" con la defensa de los derechos humanos. A Molaguero lo patrocinó el diputado colorado Omar Estévez, pero esa colectividad también irá por otro camino.