Diego López habló de lo que sufrió en 2019 en Peñarol y qué diría si le ofrecen volver

En un clima distendido, como puede lograrlo un programa de radio que va los sábados y domingos de madrugada, Diego López habló de su reciente pasaje como técnico de Peñarol (junio 2018 a diciembre 2019) y especialmente del último tramo del año pasado, cuando se desarmó el plantel que había ganado el Uruguayo 2018 y no tuvo posibilidades de reforzarlo.

Consultado en el programa Locos x el fútbol de Del Sol FM, respecto a si los dirigentes aurinegros lo "dejaron tirado" cuando transfirieron a jugadores importantes (Cristian Lema, Lucas Hernández, Gabriel Fernández, Brian Rodríguez, Darwin Núñez) sin la reposición adecuada, López expresó: "Hicimos varias reuniones y pedimos jugadores, pero como vimos que no se podían traer, lo último que dijimos fue que no vendieran a Lema, porque entendíamos que era muy importante que se hiciera el esfuerzo por él, estábamos convencidos que se podía hacer el esfuerzo máximo para retenerlo y después que no vendiéramos a los dos juveniles. Cerró el período de pases y se vendieron a los dos y no se podía traer jugadores, en ese sentido no se hicieron bien las cosas. Después se desarmó el equipo y sufrió".

El actual técnico del Brescia de Italia agregó: "El razonamiento que hicimos con los dirigentes, fue que si nos quedábamos con los juveniles, aunque no se hizo lo de Lema, y teniendo a los grandes bien, podíamos haber llegado. Pero se lesionaron los grandes, se vendieron a los juveniles, el período de pases estaba cerrado y fue lo que pasó".

El técnico también admitió que tuvo posibilidades de irse del club en ese momento en que se desmantelaba el equipo, cuando le surgieron opciones de volver a Italia.

"También podría haberme ido, pero no me quise ir porque fui a Peñarol cuando estaba en Italia porque quería sacarme las ganas de estar en Peñarol, de vivir el día a día, de ir a Los Aromos todos los días. Me quedé porque hacía un año que estaba y estaba bien con los jugadores y si me hubiese ido quedaba como egoísta. También podría haberme ido cuando hablaron con otros entrenadores".

En este punto reconoció que Diego Alonso lo llamó para avisarle que dirigentes de Peñarol lo habían llamado. "Es verdad, si somos amigos con Diego", señaló López sobre lo que le dijo su colega.

Luego, apuntó: "Es una lástima que un equipo tan grande como Peñarol se maneje de esa forma. No me extraña porque le ha pasado a Pablo (Bengoechea), a Gregorio (Pérez). Hasta ese momento no tenía historia en Peñarol y uno se puede esperar cualquier cosa. Cuando fui a Peñarol como entrenador no me conocía nadie. Sabía que iba a ser todo mucho más difícil para mi. Fui porque me sentí pronto y que estaba para ir a un equipo grande como Peñarol".

Por último reconoció que tuvo la oportunidad de continuar en la institución, pero decidió no hacerlo: "Tenía el contrato en la mano y decidí no renovar porque no vi la situación clara. Traté de centrarme en ese año y nada más. Después se vería con los resultados".

Consultado sobre si volvería a los aurinegros, fue claro. "Me quería sacar las ganas, dejé muchas cosas por ir a Peñarol, fue algo increíble pero no deja de ser algo loco, lo hice con ganas, con fe, pero ahora de volver no. Si me llaman es muy difícil que diga que si".