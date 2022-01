Diego Polenta demandó por una cifra millonaria a Olimpia de Paraguay

Diego Polenta no terminó bien su paso por Olimpia de Paraguay, antes de retornar a Nacional el año pasado. El zaguero le reclama US$ 2.500.000 al club guaraní, según dijo el presidente Miguel Cardona en un programa de radio paraguayo.

"La demanda de Polenta es de US$ 2.500.000. Ganaba US$ 60 mil por mes y demandó los meses no cobrados y todos los sueldos a cobrar por los próximos dos años", dijo Cardona en la 1080 AM.

Leonardo Carreño

El año pasado Polenta jugó en Nacional

El zaguero inició la demanda contra el club por haberes impagos en julio del 2021. Sin embargo, Cardona contó que en la actualidad el futbolista no solo incluyó la deuda, sino todo el tiempo que le restaba cobrar por contrato. Por eso el monto tan elevado.

Polenta, actual jugador de Unión de Santa Fe, pasó por Olimpia en 2020 y parte de 2021 después de actuar en Los Ángeles Galaxy.

En su último pasaje por Nacional disputó 14 partidos del Torneo Clausura.