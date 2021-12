Repetto se hizo cargo de la decisión de no renovar a Bergessio y Polenta

El entrenador de Nacional Pablo Repetto asumió la responsabilidad de la decisión que el club tomó el sábado cuando anunció que no iba a renovar los contratos de Diego Polenta, Rafael García, Facundo Píriz y el del goleador del club en las últimas cuatro temporadas, Gonzalo Bergessio.

"Cuando me reuní con los directivos y decidí ser el entrenador tenía un panorama del plantel, dentro de ese panorama había jugadores que terminaban el contrato, pregunté en algunos casos sobre si se había avanzado en la negociación y me dijeron que no habían dado respuesta y tengo la derecha en tomar la decisión y las decisiones son todas mías de la mano de lo que yo creo que es prioritario para mi idea de juego. No hay nada extrafutbolístico, tengo muy buenas referencias, hice una valoración muy buena de jugadores que no van a seguir porque no estaban dentro de mi idea futbolística", expresó Repetto en Punto Penal que se emite por Canal 10.

Leonardo Carreño

Bergessio, goleador de Nacional desde 2018

"Uno pone todo en la balanza, pero en mi balanza pesa mucho la idea de juego, en eso no puedo transar. En todas las decisiones que pueda tomar van a haber opiniones diferentes. En Liga de Quito me tocó estar en un plantel que había ganado Libertadores y Sudamericana siendo el capitán, tuve que tomar una decisión después de tenerlo seis meses en el plantel. Acá llego a un club donde pongo en la balanza lo mío, lo que es a partir de hoy", agregó.

Diego Battiste

Polenta no defeccionó en su clásico en 2021, pero no sigue

"La decisión es mía. Pregunté si había compromiso, como me dijeron que no, la decisión pasó a ser mía y las decisiones van por el padrón de juego", reafirmó.

El extécnico de Fénix, Cerro y Defensor Sporting, afirmó que Nacional contratará alrededor de seis jugadores y tres de ellos serán extranjeros. También serán evaluados los jugadores que estaban a préstamo y deben volver al club: Joaquín Sosa, Emiliano Villar (Rentistas) y Patricio Gregorio (River Plate).

También admitió que Felipe Carballo tenía una posibilidad de salida pero que le pidió que se quedara porque entraba en sus planes para la temporada 2022.

@CampeonatoAUF

Pidió que Felipe Carballo se quede

"Ocampo es un jugador del que hablamos, va por banda, es intenso, tiene cambio de ritmo. Va a ser importante, es algo similar a lo de Carballo. Son de los jugadores que no abundan y más en Uruguay", expresó.