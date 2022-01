Polenta firmó con Unión y en Argentina recordaron cuando tiró las pelotas al río

El zaguero uruguayo Diego Polenta fue presentado oficialmente este lunes como nuevo jugador de Unión de Santa Fe, equipo de la Primera división del fútbol argentino que es dirigido por Gustavo Munúa.

El defensor se volverá a encontrar con el DT, con quien fue compañero de equipo en Nacional, y luego dirigido por el exarquero cuando cambió los guantes por el pizarrón táctico.

Polenta superó la revisión médica, firmó su contrato y ya comenzó a entrenar junto al resto del plantel.

Prensa Unión de Santa Fe

Diego Polenta al ser presentando y entrenando en Unión de Santa Fe

El zaguero de 29 años llegó al club santafesino junto al delantero argentino Leonardo Ramos, con quien coincidió en la presentación e iniciaron los entrenamientos juntos.

El defensor pasó a Unión tras quedar libre en Nacional, club al que había regresado para jugar el Torneo Clausura. Al finalizar su contrato, y tras jugar 14 de los 15 partidos del torneo, no fue renovado.

Las pelotas al agua

En Argentina, tras confirmarse su llegada, recordaron su anécdota cundo jugando para los tricolores en cancha de Rampla Juniors tiró al agua cuatro pelotas para ganar tiempo, historia que en estos días fue publicada en la web del diario Clarín.

Prensa Unión de Santa Fe

Fue en noviembre de 2017, en un partido que había estado cargado de polémica porque los picapiedras habían decidido llevar a Nacional a su cancha, algo que no era habitual.

"Yo concentraba con Martín Ligüera. En ese momento me dice: 'Mañana 1-0 y todas las pelotas al río'. Ya venía el tema de Rampla, de ir al Olímpico que fue un tema del que se había hablado... En el partido íbamos 1-0 o 2-0 y me acordé de Martín. Agarré y tiré dos o tres pelotas. Los muchachos de Rampla me decían que lo estaba haciendo por gusto. Yo les contestaba que estaba jugando al fútbol", rememoró Polenta en diálogo con Triconectados.

La divertida anécdota de Diego Polenta, nuevo jugador de #Unión 🇦🇹



Jugando para #Nacional, su equipo le ganaba a Rampla como visitante y tiró todas las ⚽ al río. El partido estuvo parado varios minutos, para que los alcanza pelotas puedan recuperarlas en el Río de la Plata. pic.twitter.com/6r2beWyG4e — Pablo López (@PabloLopezSF) January 14, 2022

El año pasado, cuando el zaguero volvió a Nacional, los tricolores anunciaron su llegada con la imagen de una de las pelotas flotando en el río.