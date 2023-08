Diego Rodríguez y su conmoción cerebral contra Boca: "De la jugada no me acuerdo"

El volante de Nacional, Diego "Torito" Rodríguez, habló sobre la conmoción cerebral sufrida en el partido contra Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Libertadores del pasado miércoles, que lo obligó a salir a los seis minutos del primer tiempo.

"Veo la imagen y más caliente estoy. Es una jugada normal, donde me paso, no me da para apoyar los brazos y amortiguo con la cabeza", aseguró en entrevista con Sport 890.

"De la jugada no me acuerdo, la veo y tengo flashes. De la caminata hasta el banco no me acuerdo", agregó y señaló del momento en el que se acuerda es cuando estaba llegando al banco. "Si me acuerdo cuando ya estaba de pie y cuando estaba del otro lado de la línea, que me transformé", señaló.

"No entré en razón, pero estoy seguro que si me vuelve a pasar, volvería a actuar de la misma manera. Ya le pedí disculpas al doctor, pero son partidos que no te los querés perder por nada en el mundo", dijo en referencia a su reacción cuando fue inmediatamente sustituido. "Se hizo lo que corresponde porque hay una regla que dice que, si hay pérdida de conocimiento, el jugador no puede seguir", aseguró.

Leonardo Carreño

"Estamos 50 y 50"

Con respecto al partido, el jugador dijo que Nacional hizo los méritos para llevarse la victoria. "Tuvimos nuestras chances y, lamentablemente, no las pudimos concretar. La llave sigue estando abierta". "Para la vuelta me imagino otro tipo de planteo, va a ser otro partido. Así como acá la gente empujó de una manera increíble, allá va a ser igual. Tenemos que hacer un partido inteligente", agregó.

"Estamos 50 y 50. Va a ser un partido durísimo. Tenemos chances, sino ni viajaríamos", aseveró y se refirió a Edinson Cavani. "Tienen un plantel bárbaro, con grandes jugadores, pero el que juegue, para nosotros va a ser importante y lo vamos a macar de la misma manera. Sabemos lo que es el Edi, y si juega vamos a tener los cuidados necesarios, pero tenemos que hacer hincapié en hacer un buen partido de parte nuestra”, agregó.