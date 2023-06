“Estoy feliz en Nacional”: Torito Rodríguez, el jugador hincha, sus rezos por José Fuentes y los chats con Luis Suárez

Nacional se prepara para volver a la actividad local por el Torneo Intermedio y Diego “Torito” Rodríguez, el incansable volante tricolor, está enfocado en el partido ante Cerro, en el que intentarán comenzar la persecución por puntos para pelear por el Campeonato Uruguayo luego de que el Apertura lo ganara Peñarol.

“Hay que descontar ahora”, dijo a Referí, en una charla telefónica luego de uno de los entrenamientos de la semana.

Los tricolores cerraron un receso activo, en el que entrenaron en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y en el que tuvieron el partido ante DIM en Colombia por la Copa Libertadores con derrota 2-1. “Fueron semanas en las que hicimos un poquito más de trabajos físicos también, aprovechamos. Y tuvimos competencia también, porque jugamos la semana pasada por Copa, así que no fue toda de descanso, no paramos, y estuvo bueno”, contó el mediocampista.

Lo próximo para Nacional es Cerro, el sábado a las 15:00 en Jardines, y el miércoles Inter de Porto Alegre por la Libertadores en el Gran Parque Central, partido de vital importancia para avanzar a octavos de final.

AFP

Diego "Torito" Rodríguez y celebra su gol en Colombia

Pese a eso, el Torito sabe que lo primero es el encuentro ante los albicelestes. “El Intermedio es muy importante porque dejemos pasar el Apertura y hay que descontar ahora. Así que sabemos la importancia que tiene para nosotros este torneo”.

“Somos conscientes de que esto termina a fin de año y que estamos en carrera todavía. Así que muy concentrados con competir y ganar el Intermedio como todos los campeonatos que tiene que jugar Nacional”, señaló.

Para el volante “lo primero es arrancar ganado contra Cerro”. “Es lo primero que estamos pensando”, agregó. Luego, en segundo plano, está el partido ante Inter. “Después somos conscientes que se viene un partido trascendental para el grupo de Copa y lo encararemos de la misma manera. Pero primero está el partido del fin de semana que es clave”.

Foto: Leonardo Carreño.

Diego "Torito" Rodríguez

Al momento de la nota, el miércoles al mediodía, los jugadores de Nacional no sabían dónde se iba a jugar el partido ante los albicelestes porque estaban pendientes de la evaluación del Estadio Luis Tróccoli.

“Todavía no sabemos”, dijo el ex Independiente de Avellaneda, quien explicó por qué no le da tanta importancia al asunto. “En lo personal siempre me gusta jugar en canchas que estén en buen estado, para el buen espectáculo, para jugar bien al fútbol, priorizo siempre eso”, dijo. “Pero son temas que no puedo resolver yo y no trato de enfocarme en eso. La realidad es que trato de enfocarme en lo que puedo resolver yo”.

El gol en la Copa y el apoyo de la gente en el Parque

Volviendo a la Copa Libertadores, el volante formado en Defensor Sporting, analizó el partido con derrota 2-1 ante Independiente Medellín en Colombia, en el que marcó el tanto de la apertura. “Con el col, contento. Siempre que se hace un gol es lindo, no me toca tan seguido. Lamentablemente, no sirvió para poder traernos algo de allá, que era el objetivo”, dijo.

“Creo que arrancamos bien en los primeros minutos. Después el rival juega y se hizo dueño de la pelota, del campo y nos costó aguantar el resultado. En el segundo tiempo, cuando pasaron los primeros minutos y nos empezamos a acomodar un poquito en el campo, nos hicieron ese gol que fue una virtud individual del jugador de ellos”, comentó.

“Después, tuvimos alguna chance, pero lamentablemente no lo pudimos empatar. Creo que fue un partido en el que nos podíamos haber traído algo, nos queda esa sensación. Pero seguimos dependiendo de nosotros con dos partidos en nuestra casa donde nos hacemos fuertes”.

AFP

Diego "Torito" Rodríguez y celebra su gol en Colombia

El volante valoró que los dos últimos partidos sean de local y con sus hinchas. “Sí, sin duda”, dijo ante la pregunta si eso era un plus para el equipo. “Ha sido algo positivo para nosotros jugar en el Parque, la gente se hace sentir, y tenemos que conseguir dos resultados positivos para la fase a la copa”.

Sobre su posición como uno de los 5 del equipo, dijo que le es igual con quién juega en su sector. “Trato de adaptarme al compañero que esté, estar a la orden y dar lo mejor para Nacional. No soy quien, creo, para ponerme con uno o con otro”.

“Según la característica de mi compañero trato de adaptarme y de que nos podamos complementar, porque soy un convencido de que este deporte de conjunto necesitas siempre de tu compañero para sacar lo mejor de cada uno. Según la característica de mis compañeros trato de soltarme un poco más, o de quedarme de balance, según con quien me toque jugar”, explicó.

El Torito evitó hacer comparaciones sobre el momento que vive Nacional, con posibilidades de seguir en la Libertadores y ya con su lugar asegurado en la Sudamericana en caso de no lograr el pase a octavos del principal torneo de clubes del continente, y el de Peñarol, eliminado de la Sudamericana tras perder sus primeros cuatro partidos.

@Nacional

Diego "Torito" Rodríguez

“No lo comparo”, dijo. “Nosotros estamos haciendo una buena copa, compitiendo a la par con los de nuestro grupo y a falta de dos fechas dependemos de nosotros. La copa viene siendo pareja y aceptable de parte de nuestro y esperemos terminar esta fase de grupo de buena manera con la clasificación. Lo que hagan del otro lado realmente no me incumbe”, dijo.

“Estoy feliz y contento de estar en Nacional”

A sus 33 años, Diego Rodríguez está muy a gusto en Nacional, el equipo del que es hincha, y está cerca de renovar su contrato. “Tengo una cláusula que, de cumplir determinada cantidad de partidos, se me renueva por un año más y vengo en camino, bastante bien por los partidos”, dijo.

De no darse la cláusula, no tendría inconvenientes para charlar con el club.

Foto: Leonardo Carreño.

Hincha de Nacional

“Lo he manifestado muchas veces: estoy feliz donde estoy. Disfruto desde el día 1 de mi llegada a Nacional, es el club que soy hincha de chiquito. Lo disfruto y estoy donde quiero estar. El tiempo dirá. Yo estoy feliz y contento de estar acá”, sostuvo.

Su familia también está a gusto con su ciclo en Nacional, principalmente su hijo que se hizo hincha del equipo. “El enano desde que llegamos al club se ha hecho fanático. A veces lo llevo a algún entrenamiento y que comparta esta pasión conmigo, es muy disfrutable de mi lado y lo veo disfrutar a él. Es enfermo de Nacional”.

El pequeño tuvo la experiencia de entrenar en el club como su padre en la reciente Academia Nacional que se hizo este año. “Tuvo la invitación y le encantó, pasó muy bien”.

El Torito y su hijo en la Academia de Nacional

Rezando por José Fuentes

El plante de Nacional, el club y sus hinchas viven por días de incertidumbre y preocupación por la salud del presidente José Fuentes, quien está internado en CTI tras sufrir un “trastorno del ritmo cardíaco”.

“En el plantel estamos al tanto”, dijo el Torito sobre el estado de salud del titular del club. “Preguntamos a los que están más cercanos a él por cómo sigue. Rezando día a día para que se pueda mejorar y puede volver a estar con nosotros, y a estar bien que es lo más importante”.

Leonardo Carreño

Diego "Torito" Rodríguez en Nacional

El futbolista destacó que el presidente tricolor es muy cercano a los jugadores, a los cuerpos técnicos y a los funcionarios del club que trabajan en su predio deportivo.

“José siempre estaba presente en Los Céspedes”, dijo. “Es un presidente que siempre estuvo presente, que va muy seguido a Los Céspedes, a las concentraciones, es un tipo muy presente. Esperemos que primero se ponga bien de salud, que es lo más importante, y más adelante que pueda volver a estar con nosotros”.

Con Fuentes internado, Alejandro Balbi tomó la presidencia de la institución y esta semana visitó al plantel, en un encuentro que estuvo “bien”, según el Torito. “Nos planteó cuál era la situación. Ya lo conocemos todos a Ale, se puso a la orden, y fue una charla normal, bien”.

Luis Suárez, Bielsa, Gutiérrez, Gigliotti, la familia y el curso de técnico

En su ciclo en Nacional, club al que llegó en 2021, tuvo el lujo de jugar con Luis Suárez en el pasado Clausura y Uruguayo, siendo campeones.

El Torito sigue en contacto con el “Pistolero”, que hoy está en Gremio de Porto Alegre. “Con Luis hablamos bastante seguido, tenemos un grupito y hablamos a menudo”, dijo.

Foto: Leonardo Carreño. Diego "Torito" Rodríguez y Luis Suárez

Figura en Gremio, con varios goles y destaques, el volante destacó el momento de Suárez. “Realmente me pone muy contento el presente que tiene y que siga al nivel que está demuestra un poco el hambre y las ganas de seguir ganando cosas que tiene”.

A su edad, con 33 años, el volante que fue olímpico con Uruguay en Londres 2012, mantiene la ilusión de volver a la celeste con el nuevo entrenador, Marcelo Bielsa, aunque sabe que hay mucho nivel en su puesto. “La ilusión siempre está. Pero soy consciente que es una posición en la que hay muchos jugadores jóvenes que lo están haciendo de gran manera en Europa. Hay que ser un poco realista. Pero la ilusión no me la quita nadie”, dijo.

@luissuarez9

En una noche con Suárez y amigos

Continuando con la charla sobre entrenadores, llegó el turno de Álvaro Gutiérrez, su nuevo DT en Nacional. “No lo conocía”, dijo. “Lo conocí ahora. Sabía de él por su pasado en el club y me habían hablado muy positivamente de él”.

Luego, destacó un aspecto del Guti. “Es un técnico muy cercano al jugador, que se interesa por cada uno, sin importar quién sea, se más grande o más chico, juegue o no juegue... Y eso está bueno. Se abre mucho con el jugador y para nosotros es importante”.

Consultado por si era uno de los referentes del plantel, por su edad y trayectoria, dijo: “Me siento importante en el plantel”. “Soy de lo más grandes, mis compañeros me lo hacen sentir y trato de aportar siempre lo que pueda ayudar a mis compañeros. Soy de tratar de predicar con el ejemplo y de dar ejemplos con actos”, agregó.

Nacional

Con Gigliotti

En los tricolores coincidió con Emmanuel Gigliotti, un amigo que le dio el fútbol de su paso por Avellaneda. “Con el Puma jugamos juntos en Independiente, tuvimos la suerte de conseguir la Sudamericana de 2017. Compartí mucho tiempo junto y conseguí lindas cosas”

Agregó que el argentino, de 36 años, es uno de los veteranos y referentes del plantel. “Hay referentes que son más silenciosos… Está el Puma, el Chino, Diego Polenta… Hay un grupo bárbaro en el que cada uno asume su rol y su lugar, y tenemos armonía en el día a día que es importante para todo lo que venga”.

Además de su carrera como futbolista, el Torito está estudiando y disfruta mucho de los quehaceres diarios de su familia con sus hijos y su pareja. “Estoy haciendo el curso de técnico, arranqué este año”, dijo el volante que se prepara para dirigir cuando cuelgue los botines.

En Independiente con Campaña, el Cebolla y Vera

“Y después trato de disfrutar de mi familia, de mis hijos, de poder acompañarlos a sus actividades, sea ir fútbol o al baile de mi hija, irlos a buscar al colegio siempre que puedo”, dijo. “Trato de disfrutar de mi familia, de acompañar a mi mujer y ahora arranqué el curso de técnico que me tiene ocupado”.

Pero por el momento no mira el buzo de DT y quiere seguir poniéndose los cortos y los zapatos por unos años más. Así lo dijo ante la pregunta de cómo iba a ser como entrenador y cómo jugarían sus equipos. “No… Esperemos que falte mucho para eso, esperemos seguir jugando varios años más”, señaló. “Pero siempre está bueno estar preparado”, agregó el volante tricolor.