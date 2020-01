Diez canciones para celebrar el 70° aniversario de Luis Alberto Spinetta

Fue músico, un imponente guitarrista y un poeta de la composición. Pero también fue –es– filosofía. Luis Alberto “El flaco” Spinetta murió en febrero de 2012, no sin antes dejar un legado que resiste y se refuerza con el paso del tiempo.

Sus letras y sus melodías son parte latente de la memoria colectiva de toda la región rioplatense. Y su nombre aparece entre los primeros lugares del podio de las leyendas que marcaron la historia del rock argentino. Y hoy, 23 de enero, se cumplen 70 años del nacimiento de El flaco. Por eso, recopilamos 10 de sus canciones más destacadas. Vale aclarar: la lista es pequeña, pequeñísima, al lado de todo el acervo –con más de veinte álbumes– que creó el artista.

Barro tal vez, Kamikaze

Por la década de los sesenta, el tango (Astor Piazzolla, principalmente) y las primeras canciones de los Beatles tuvieron mucho que ver en el mix musical que influenció la música de Spinetta. Y, "como Luis no podía aún completar en su cabeza ese puente necesario para amasar en una misma materia toda la información que estaba recabando", dice el periodista Sergio Marchi –autor de Spinetta. Ruido de magia–, "en algún momento de 1965 fue a lo seguro y se animó a componer una zamba que le brotó desde las entrañas como un manatial. Y escribió: “Si no canto lo que siento/ me voy a morir por dentro”.

Así nació una de las canciones más hermosas de Spinetta, que hasta 1982 –cuando la grabó como parte del álbum Kamikaze y la tituló Barro tal vez– era conocida como La zamba.

Tema de Pototo- Almendra

Esta fue la primera canción (1968) editada por Almendra, la banda de rock que integraron Luis, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García entre 1967 y 1970.

Bajan, Atraud

Canción que forma parte de Atraud (1973), el álbum de Pescado rabioso (grupo liderado por El flaco) que es considerado el mejor de la historia del rock argentino.

Una de las versiones más celebradas de este tema fue la que hizo Spinetta junto con Gustavo Cerati, cuando lo invitó a cantar con él en diciembre de 2009 en el Estadio José Amalfitani.

Cantata de puentes amarillos, Atraud

Canción de 1973 interpretada por Spinetta en voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica, maracas y platillos.

El anillo del capitán Beto, El jardín de los presentes

El tema de Invisible, otra de las bandas que integró El flaco (1973- 1977), está en el puesto 52 de las 100 mejores canciones de la historia del rock argentino, según la revista Rolling Stone.

Muchacha (Ojos de papel), Almendra.

Spinetta cantó "sueña un sueño despacito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol" , lo enhebró junto a otros versos hermosos y, de repente, una composición musical se volvió un himno capaz de erizar a cualquiera. Muchacha (ojos de papel) se presentó por primera vez el 22 de junio de 1969 en un recital de Almendra en el Teatro Coliseo.

El proceso creativo de Luis tuvo mucho que ver con su primer amor. "Muchacha es Cristina (Bustamante), que era mi novia. Fue mi primera mujer. Ese momento era muy especial y la canción estaba ligada al enamoramiento por primera vez concretado en una relación. Por lo tanto, la canción está encarnada en ese feeling eterno que uno siente por las personas que ama", contó Spinetta en 2010 en diálogo con Emilio del Guercio, en el programa Cómo hice, de Canal Encuentro.

Pese al éxito de Muchacha, Spinetta mantuvo una relación de amor odio con esta canción en sus primeros años. Así se cuenta en el documental Bios de Nat Geo dedicado al artista y en el libro de Marchi, donde también se cuenta que era el tema con el que complacía a su madre.

Canción para los días de la vida, A 18’ del sol

Dice Marchi que para una “legión de admiradores (...) no existen momentos tan felices, tan emocionantes, o tan regocijantes como aquellos instantes en que verdaderamente la luz de alguno de sus temas los alumbró más allá de la comprensión natural” y esta canción de 1977 es un claro ejemplo de eso.

Alma de diamante, Alma de diamante

Alma de diamante –grabada en 1980– forma parte del álbum Alma de diamante, de la banda Spinetta Jade.

Quedándote o yéndote, Kamikaze

Balada que compuso Spinetta junto a Eduardo Martí y fue lanzada en 1982.

Seguir viviendo sin tu amor, Pelusón of milk

Este tema ocupó el lugar 33 entre las 100 mejores de la historia del rock argentino en la encuesta de 2002 que realizó la Rolling Stone y MTV. Además, esta canción –que forma parte del álbum de solista Pelusón of milk (1991)– fue el mayor éxito radial de toda la carrera de Spinetta.