Diputado de Cabildo criticó a "encuestadora de Torre Ejecutiva" tras nuevo sondeo

El Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN) aumentaron su intención de voto de cara a las elecciones nacionales de 2024, mientras que el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) registraron una caída, según la encuesta de "simpatía política por partido" del último trimestre de la encuestadora Equipos, publicada por Subrayado (Canal 10).

El diputado cabildante Álvaro Perrone cuestionó los resultados de “la encuestadora de Torre Ejecutiva”, la cual, a su entender, “se sigue ensañando” con su fuerza política.

En el caso de Cabildo, la intención de voto registrada por Equipos pasó de 4% en el segundo trimestre del año a 3% en el tercero.

“¿No será la misma que cuando Tabaré [Vázquez] le cortó el contrato con Presidencia le bajó en un mes 10 puntos de aprobación?”, cuestionó Perrone.

En las elecciones de 2019, Cabildo Abierto obtuvo 268.736 del total de votos escrutados por la Corte Electoral, es decir un 11,04%.



La encuestadora de Torre Ejecutiva se sigue ensañando con CA... Lo raro es que le da menos de la mitad que a todas las demás encuestadoras...

El legislador de CA se refirió al momento en el que el entonces presidente del FA se molestó con Equipos por su descenso en la aprobación pública tras cortar el contrato con Presidencia.

“Tenía contrato [con Equipos] pero yo no quería tener una consultora y di las instrucciones para que luego del 15 de diciembre esta consultora no siguiera. El 17 de diciembre me bajó 5 puntos. ¡Qué casualidad!”, expresaba Vázquez a fines de 2018.

Pero otros políticos también han criticado los resultados de las encuestadoras, como el exsenador José Amorín Batlle, actual presidente del Banco de Seguros del Estado.

En 2014 Amorín presentó un proyecto de ley para regular el trabajo de las empresas consultoras de opinión pública, según consignó en ese momento Subrayado (Canal 10), luego de proyecciones adversas de votación de su partido en las internas.

En tanto, en 2019 —cuando Amorín fue precandidato por el PC—, volvió a criticar a las encuestas. "Las encuestadoras pueden decir con tranquilidad lo que quieran, pero después va a pasar lo de siempre: les voy a ganar", manifestó en una entrevista con La Diaria, en referencia a su posición como tercera opción dentro de los precandidatos colorados (detrás de Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi).