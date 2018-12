Vázquez dijo que Equipos le bajó 5 puntos dos días después de cancelar su contrato

En la reunión que mantuvo este viernes con legisladores, ministros e integrantes del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez tuvo una postura muy crítica hacia las encuestas de opinión pública -que Presidencia también contrata- y se refirió específicamente a la de Equipos, presentada días atrás en Canal 10.

“Como lo digo acá lo digo en cualquier lado así que no tengo problemas. Tenía contrato (con Equipos) pero yo no quería tener una consultora y dí las instrucciones para que luego del 15 de diciembre esta consultora no siguiera. El 17 de diciembre me bajó 5 puntos (la aprobación). ¡Qué casualidad!”.

“Fue la misma que dijo en la última campaña electoral -cuando yo decía que ganábamos con mayoría parlamentaria- que teníamos 39%. Y en una exposición que hizo en un informativo de Canal 10, lo escuché al señor Zuasnabar muy suelto de cuerpo decir que por ahora el FA tiene el 30%, pero si sumamos al PN que está ahí al lado y al Partido Colorado que con Sanguinetti viene subiendo, tienen el 44%”, agregó y se refirió a que no había evidencia empírica que demostrara que la suma de ambos partidos funciona electoralmente.

“Eso es para trabajar sobre el subconsciente colectivo, en psicología se estudia este fenómeno. Se puede trabajar sobre el subconsciente colectivo y generar determinada imagen a partir de un punto de partida de una premisa falsa. Y lo que dijo el señor Zuasnabar es falso. Falso de toda falsedad y se puede demostrar muy fácilmente: nunca se pudo medir si votaban juntos los blancos o los colorados hasta que apareció el balotaje”.

El mandatario continuó el razonamiento recordando la elección en la que ganó Mujica y la última contienda electoral. “Ganamos al Partido Nacional por 8 puntos” en primera vuelta “y en la segunda vuelta le ganamos por 13 puntos”.