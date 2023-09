Director de Aduanas "está de rodillas" y el organismo "no controla": la "verdad de la milanesa" según los aduaneros

"Hoy tenemos una dirección que está de rodillas, una dirección que no tiene personalidad y que no busca soluciones. Esa es la verdad de la milanesa. Llámenle como quieran", comenzó diciendo ante los senadores el dirigente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, Roberto Valdivieso.

Los trabajadores arremetieron contra el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, quien pasó a encabezar el organismo en 2019 de forma interina tras la renuncia del frenteamplista Enrique Canon y luego fue ratificado en el cargo.

Los aduaneros manifestaron que en el año 2010 totalizaban en una plantilla de 1.200 funcionarios, mientras que hoy es menos de la mitad: 524. "Evidentemente, eso no cubre la urgencia que tiene el organismo para que cumpla con lo que mandata el Código Aduanero", afirmó Valdivieso.

Director y aduaneros ya se han cruzado por este tema, incluso en la propia discusión de esta Rendición de Cuentas. El director Borgiani aseguró semanas atrás ante los diputados que en 2017 hubo un llamado que tuvo la oposición del sindicato. “Se demoró, pero a través de la decisión de este director, se llevó a cabo y ascendieron 74 funcionarios. Esas cosas hay que decirlas y se tienen que saber”, aseguró a principios de agosto.

“Mucha gente habla de que la solución del combate al narcotráfico pasa por incorporar aduaneros. Creo que tienen los boletines atrasados, muy atrasados”, arremetió entonces el jerarca.

La carencia de personal y "el emporio de buenas intenciones", según los aduaneros, repercute directamente en los controles. "Cuando escuchamos a las cámaras empresariales o cuando a los farmacéuticos decir que la aduana no controla, ¡tienen razón! La aduana no controla porque no tiene gente", concluyó Valdivieso.

El dirigente sostuvo que incluso con el ingreso de los caños para el trasvase de agua desde el río San José durante la crisis hídrica desde Bella Unión hubo solo una funcionaria en los controles, que "no trabajó ocho horas, sino las veinticuatro horas".

Valdivieso remarcó además que "hace cuatro años que se está prometiendo el escáner", pese al anuncio de Borgiani de que comenzará a funcionar a partir del año que viene. Se trata de una primera licitación iniciada en 2019 que terminó desierta y que luego de retomarla en 2021, terminó de adjudicarse, no sin observación del Tribunal de Cuentas y la reiteración del gasto por parte del gobierno, para adquirir tres nuevos escáneres y asegurar su mantenimiento.

Leonardo Carreño

Sede de la Aduana

El aduanero planteó que el actual escáner de la Aduana está desde 2007 y "tiene una tecnología vetusta". "Es de conocimiento público que dos por tres no funciona". "La información que tenemos es que de estos tres escáneres, dos van a estar en el puerto de Montevideo y uno va a trabajar en forma aleatoria. Y hay un escáner que nos costó US$ 400 mil –lo pagamos entre todos– que no funciona porque no hay gente. Estuvo tirado mucho tiempo en ruta 5, donde está el puesto policial en el paraje Manuel Díaz", denunció.

Los aduaneros señalaron que "para los nuevos escáneres se precisan 12 funcionarios por turno", según el Código Aduanero.

El director de Aduanas había expresado al respecto que es fácil pedir que se escanee todo, pero no se puede hacer, porque podría trancarse todo el comercio exterior. Borgiani también había defendido diversos cambios en procedimientos de control y análisis de riesgo. “Entonces, cuando dicen que el director no controla el narcotráfico, la verdad que a mí me duele, por eso quizás tenga esta forma de expresarme, porque en realidad se han hecho máximos esfuerzos para combatir algo que no es sencillo, y ustedes lo saben”, había dicho.

Piden nocturnidad y compensaciones

En el marco de la Rendición de Cuentas, los aduaneros pidieron a los senadores mantener un artículo destinado para el pago de nocturnidad al funcionario aduanero. "No tiene asidero que no se le pague la nocturnidad cuando la genera", apuntó el dirigente Basilio Pintos y reiteró más tarde: "¡Hay que pagar la nocturnidad, señores! ¿Somos los únicos extraterrestres que no la cobran?".

Una segunda disposición refiere a compensar con un 20% por encima del salario a "poco más de cien funcionarios" que hacen "vigilancia aduanera". "Ese funcionario trabaja las 24 horas del día los 365 días del año. En las fiestas de fin de año estamos todos en nuestras casas con nuestras familias, pero hay un funcionario aduanero que está trabajando. Ese tiene que ser recompensado y remunerado de otra manera", concluyó Pintos.