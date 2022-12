Discriminación racial: Amad Diallo, el juvenil que pide a hinchas de Sunderland que no le canten más por el tamaño de su pene

El futbolista marfileño Amad Diallo, cuyo pase pertenece a Manchester United pero que juega a préstamo en Sunderland, publicó en las últimas horas un video pidiéndole a los hinchas del equipo al que defiende que dejen de cantarle una particular canción con un contenido que responde a un estereotipo racial por el cual el futbolista se encuentra incómodo.

"Hinchas de Sunderland, desde hace tiempo he vivido aquí tiempos maravillosos y amo su energía. Escuchar que dicen mi nombre es increíble, pero necesitamos ser respetuosos: cambiemos la canción. mantengan el ruido y sigamos juntos hacia adelante", dijo el video en un futbolista que cerró con la frase "Ha'way the Lads", que es el canto de aliento de la hinchada de Sunderland, traducible como "vamos muchachos" o "arriba muchachos".

El video fue divulgado a través de las redes sociales del club.

¿Qué le cantan los hinchas de Sunderland a Diallo? El extremo lleva cuatro goles en sus últimos seis partidos y eso llevó a que los hinchas de los Black Cats (gatos negros) le dedicaran un cántico.

El mismo dice textualmente que "Diallo got the biggest dick in the Championship", en español "Diallo tiene el pene más grande de la Championship".

La Championship es la división de ascenso del fútbol inglés.

La canción, en su afán de ser graciosa, tiene un indudable contenido racial porque asigna como parte del estereotipo de las personas de raza negra, el tamaño de pene.