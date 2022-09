Dólar, costos y la ola verde: el almuerzo de la ARU con el equipo económico

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) mantuvo este lunes su tradicional almuerzo con las principales autoridades del equipo económico en la Expo Prado, que tuvo dos bajas obligadas por los casos de covid-19 de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el subsecretario, Alejandro Irastorza. Del encuentro participaron la directora de Política Económica, Marcela Bensión; la directora de Asesoría Tributaria, Pía Biestro; el director general de Secretaría, Mauricio Di Lorenzo, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat.

El diálogo con El Observador el presidente de la ARU, Gonzalo Valdés, dijo que fue una "muy buena reunión" donde se tocaron diversos temas vinculados a la coyuntura del agro en particular y se hizo una "evaluación" de la incidencia de los costos en la producción, la competitividad, el tipo de cambio y la caída que están mostrando los precios internacionales de los commodities que Uruguay exporta.

Por otro lado, la ARU le transmitió a las autoridades del equipo económico su deseo de sumarse a la coordinación y estar informados sobre la vinculación entre la emisión de un bono de deuda pública sostenible (verde), que el gobierno tiene previsto sacar al mercado en breve. "Nos interesa estar cerca del tema porque son de importancia", explicó Valdés. Actualmente, un equipo del gobierno integrado por Economía, Industria, Ganadería e instituciones como el INIA está trabajando sobre este tema.

Atraso cambiario "tolerable"

El titular de la ARU dijo que a la gremial "le preocupa el atraso cambiario. El Banco Central tiene una visión, que ya nos había transmitido hace relativamente poco tiempo en una reunión con ellos". Según Valdés, las autoridades entienden que el tipo de cambio "está dentro de sus fundamentos" y que "no se está interviniendo en el mercado". De hecho, Labat dijo el viernes en la Expo Prado durante una conferencia de la Confederación de Cámaras Empresariales que el pasado 31 de agosto se cumplió 1 año sin la intervención directa del Banco Central en el mercado cambiario, y que se apunta a una política de transparencia para que la cotización del dólar sea fijado por la oferta y la demanda.

"Obviamente sabemos que la tasa de interés afecta al tipo de cambio", dijo el titular de la ARU, en alusión al incremento del costo del dinero (y que tiene previsto mantener al menos hasta diciembre) del BCU para anclar las expectativas inflacionarias al nuevo rango meta inflacionario (3% a 6%).

"Por ahora, y con los precios internacionales que hay, es (por el atraso cambiario) relativamente tolerable. Donde los precios sigan cayendo, el problema va a ser grande en función de la inflación en dólares que se genera", alertó Valdés.

Por otra parte, el presidente de la ARU indicó que en esta oportunidad no se habló en particular del precio de los combustibles y el gasoil en particular. El dirigente recordó que la gremial siempre apoyó la postura del gobierno en el nuevo esquema de fijación de las tarifas incluso desde antes del referéndum por la LUC. "Nos parece que es un método que transparenta mucho la fijación de precios y para que no sea utilizado como forma de recaudación", afirmó.

Valdés reconoció y "valoró el esfuerzo" que hizo el gobierno con decisiones políticas para no trasladar la totalidad de la suba que tuvo el petróleo en el pasado sobre las tarifas de los combustibles al público, y añadió que espera que si la baja del crudo en los mercados internacionales se consolida ello se vea reflejado en una menor cotización del gasoil.

Sin señales por cambios impositivos

En el Compromiso por país de la coalición de gobierno se acordó revisar la estructura impositiva que tiene el agro para reducir la incidencia de tributos como el Impuesto al Patrimonio. El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, ha anunciado públicamente que tiene la intención de avanzar con esos ajustes con su par de Economía, Azucena Arbeleche.

Valdés indicó que se "conversó" sobre este tema con el equipo económico pero aclaró que hoy "no hay ninguna propuesta en concreto" para avanzar en ese camino. "Coincidimos en que no es algo sencillo para implementar. Por ahora, no habría un cambio inminente", acotó.

Las autoridades del equipo económico optaron por no hacer comentarios a la prensa sobre el almuerzo con la ARU.