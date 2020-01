Dólar vuelve a caer, pese a compras del BCU por US$ 79,3 millones

El dólar volvió a bajar este jueves en la plaza financiera local en una jornada con fuerte intervención del Banco Central (BCU). La divisa retrocedió 0,15% y se negoció en el promedio mayorista a 37,283.

Fue una sesión con operaciones por un total de US$ 101,5 millones, de los cuales US$ 79,3 millones fueron compras del BCU. En las últimas dos sesiones la autoridad monetaria compró US$ 129,2 millones, pero no fueron suficientes para sostener el billete verde que cayó 0,35%.

Durante enero las compras llegan a US$ 188,8 millones.

En los últimos días se ha registrado nuevamente el ingreso de capitales especulativos desde el exterior que se están posicionando en instrumentos de deuda en moneda nacional y eso presiona a la baja el tipo de cambio, según informó este jueves Informativo Carve.

En la pizarra del Brou el dólar se negociaba este jueves a $ 36,55 para la compra y $ 38,01 para la venta, 10 centésimos menos que el martes. En las pantallas de los cambios privados la moneda se vendía en el eje $ 38, 20.