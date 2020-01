BCU compró US$ 50 millones pero no pudo evitar caída del dólar

El dólar retrocedió 0,20% este miércoles en el mercado local pese a una nueva intervención del Banco Central (BCU) en el mercado spot.

La divisa se negoció a $ 37,340 en el promedio mayorista durante una jornada que tuvo operaciones por un total de US$ 82 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

Aunque la autoridad monetaria compró US$ 49,9 millones eso no fue suficiente para sostener la cotización del billete verde. Con esta nueva intervención el BCU lleva comprados US$ 109,5 millones desde el pasado viernes.

En la pizarra del Brou el dólar se negociaba este martes a $ 36,55 para la compra y $ 38,05 para la venta, 10 centésimos menos que el martes. En las pantallas de los cambios privados la moneda se vendía en el eje $ 38, 25.

De todas maneras, en el corto y mediano plazo los pronósticos apuntan a que la divisa siga fortaleciéndose pese a la pausa observada en los últimos días. La última encuesta de Expectativas Económicas del BCU publicada el lunes 20 de enero sitúa al tipo de cambio en $ 41,30 para el cierre de 2020, y en la franja de $ 44,4 en un horizonte de 24 meses, según la mediana de las respuestas. En esta consulta participaron Equipos Mori, Integración Afap, Iecon, Itaú y Santander.

Por su parte, en Argentina, el dólar formal operaba con la misma parsimonia de ruedas anteriores mientras que en las versiones paralelas las cotizaciones se recalentaban. En las pantallas del Banco Nación, la divisa se ofreció al público a 63 pesos, sin cambios con respecto a la jornada anterior. A ese valor hay que agregarle el impuesto solidario, de 30%, que lo lleva a casi 82 pesos. A su vez, el dólar blue abandonó la calma inicial y ya a media rueda se consolidó en los 76,75 pesos.

En Brasil, el real se apreciaba un 0,78% frente al dólar, su mayor ascenso porcentual diario en lo que va de este año.

Por su parte, el dólar estadounidense operó sin cambios el miércoles ante una canasta de monedas, ya que la demanda de refugio disminuyó junto con el temor a que la propagación de un coronavirus similar a la gripe dañe la economía global.

El índice del dólar, que mide al billete verde frente a otras seis monedas importantes, se mantuvo estable en 97,534.

(Con información de Reuters)