Domenech respondió a Mieres y dijo que "es un personaje secundario, sin peso político"

El senador de Cabildo Abierto (CA), Guillermo Domenech, apuntó contra sus socios de la coalición, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el expresidente colorado, Julio María Sanguinetti, después de que criticaran el proceder de Cabildo Abierto en la negociación por la reforma de seguridad social.

Domenech dijo que Mieres "es una figura secundaria en todo esto", sin "ningún tipo de protagonismo en esos acuerdos", ni tampoco "peso político". Sobre el Partido Colorado, señaló que tiene la misma "expresión política" que Cabildo y que "hay alguna razón para que divisas tan prestigiosas se hayan desmerecido en el curso del tiempo".

Mieres no tiene "ningún tipo de protagonismo"

Este martes, Mieres había criticado a Cabildo por incumplir lo acordado en octubre en la Torre Ejecutiva. Tras aquella reunión hubo una conferencia de prensa en la que se anunció el acuerdo. "Hubo un compromiso no solo de hacer una reforma, sino de esta reforma. Eso se incumplió", dijo el ministro de Trabajo y apuntó directamente contra Manini: "Transformó propuestas en exigencias e ideas en condiciones para votar".

Para el líder del Partido Independiente la actitud de Cabildo Abierto "quebró" el vínculo que venían manteniendo los socios de la coalición y espera que no se repita en próximas negociaciones.

"El ministro Mieres es una figura secundaria en todo esto. Él no tiene ningún tipo de protagonismo en esos acuerdos porque incluso no tiene el peso político necesario para hacer primar su opinión. Integra la coalición, pero sus votos no son necesarios para ser mayoría", dijo este miércoles en 970 Noticias de Radio Universal.

El Partido Colorado "desmerecido" en el tiempo

Días antes, el viernes 14 de abril, el expresidente colorado Julio María Sanguinetti dijo: "Se había llegado a un primer acuerdo de versión final el 17 de octubre pasado, que lo hicimos público. Luego se impugnó y en el Parlamento se llegó a otro acuerdo, aparentemente final también en el Senado. Luego, llegamos a Diputados y ahí Cabildo vuelve a presentar esas postulaciones y al aceptarlas el presidente reabre la negociación y ahí el Partido (Colorado) va a hacer algunas propuestas", dijo en aquella ocasión.

Finalmente, el Partido Colorado presentó tres propuestas al presidente Luis Lacalle Pou este martes y el jerarca las aceptó.

"Nosotros no hemos sido informados de los cambios propuestos por el Partido Colorado", dijo Domenech. "Los analizaremos con la mejor buena voluntad de que la ley salga adelante porque la consideramos necesaria". "tendremos que apurarnos"

El senador dijo que conoce a nivel de titulares las propuestas colorados, pero que no las ha escuchado "en detalle". "En principio diría que no merecen mayores objeciones, pero lo vamos a decidir en el curso del día".

Este jueves termina el cuarto intermedio en la comisión de diputados que estudia la reforma.

En cualquier caso, Domenech respondió a las críticas de Sanguinetti.

“Me llama la atención. Nosotros tenemos respecto por el Dr. Sanguinetti, pero se equivoca gravemente cuando hace esas afirmaciones. Además, no son afirmaciones que condicen con la realidad".

El senador dijo que el Partido Colorado, que fue "mayoritario por más de 100 años", ahora "está reducido a una expresión política que es casi idéntica a la de Cabildo Abierto". "Esas cosas no suceden porque sí. Hay alguna razón para que divisas tan prestigiosas se hayan desmerecido en el curso del tiempo", dijo Domenech.

"Creo que esa conducta de hablar mal de los demás no corresponde. Más cuando somos socios en la coalición".