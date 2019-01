Domínguez: "Necesitábamos un recambio en el plantel"

Eduardo Domínguez, el flamante técnico de Nacional, brindó una conferencia de prensa a la hora 20 de este miércoles luego del primer entrenamiento del año del club tricolor en las canchas de Los Céspedes.

"Nos ponemos como meta el 3 de febrero. Falta un mes. Tenemos un mes para trabajar y llegar en manera para ese partido (con Peñarol por la Supercopa Uruguaya). Debemos traer uno o dos jugadores por línea para sustituir a grandes futbolistas que hicieron mucho por Nacional y ya no están. Eso para ser competitivos", expresó el entrenador argentino luego de su primera práctica con su nuevo plantel.

Respecto a si fue consultado tanto por el manager tricolor, Iván Alonso, como por el presidente José Decurnex, para no renovarle el contrato a varios futbolistas -incluso algunos con mucho peso en el grupo- a quienes se le vencía el mismo a fin de año, Domínguez fue claro: "Siempre se habla y hemos estado charlando mucho tiempo con el presidente desde que arreglamos nuestro convenio para encabezar el equipo. Entendemos la parte económica y financiera del club y necesitábamos un recambio. Todos estuvimos de acuerdo en la continuidad o no de los jugadores. Estamos buscando un equipo para lo que pretendemos para mañana y volver a ser competitivos. Para darle otra cara, lo cual no quiere decir que lo que hizo el Cacique (Medina) fue malo. El trabajo fue hecho de grandísima manera. Tenemos un plantel rico y con un potencial enorme y queremos agregarle nuestra impronta".

A la hora de ser consultado acerca del grupo que le tocó a Nacional en la Copa Libertadores en el que estarán Cerro Porteño, Zamora de Venezuela y un rival que saldrá de la segunda fase, Domínguez indicó que "¡falta tanto! Lo primero es rearmar el equipo. Después hay que organizarnos, pensar también en el torneo y recién ahí empieza la Libertadores. Son equjpos de gran envergadura, con gran renombre en Latinoamérica, pero lo importante es la renovación del plantel y rearmar el grupo".