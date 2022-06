¿Dónde se puede ver Uruguay-México? Un jueves de definiciones con los cableoperadores como protagonistas

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) avanzará este jueves otro casillero o se frenará en su aspiración de evitar intermediarios en la comercialización de los derechos de TV y llegar directo al proveedor con sus productos, en un pulseada que lo tiene enfrentado a Tenfield, la empresa que desde 1999 compra el fútbol uruguayo y de la selección, lo produce y luego lo comercializa a los cableoperadores a través de la señal Vtv.

La selección uruguaya jugará este jueves a la hora 23 ante México el primer partido de los tres que disputará en junio. El domingo a la hora 18 enfrentará a Estados Unidos y el fin de semana siguiente a Irán en Estadio Centenario, en el encuentro que se presenta como la despedida de la selección para el Mundial de Qatar 2022, debido a que será el último encuentro que el combinado jugará ante el público uruguayo previo al torneo que comienza en noviembre.

El 30 de abril la AUF hizo un llamado a interesados para adquirir los derechos de TV para los partidos amistosos de la selección y declaró desierta la licitación debido a que nadie presentó ofertas.

Concluido el plazo, dos empresas, Tenfield y DirecTV se presentaron con diferentes ofertas y formatos de comercialización.

Por un lado, la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo realizó una oferta como intermediario, propuso comprar los partidos, producirlos y comercializarlos. Por otro, DirecTV se ofreció como proveedor para poner en la pantalla el producto de AUFTV. El acuerdo con DirecTV no tiene cláusulas de exclusividad, por lo que la AUF podrá vender al resto del mercado de cableoperadores.

Finalmente la AUF decidió la segunda opción y resolvió encargarse de la producción y comercialización del partido, que llegará a través de los cables que compren el producto y por su plataforma AUFTV, por streaming.

¿Por qué razón lo que ocurra este jueves y en estos tres partidos amistosos que jugará la selección en junio puede transformarse en una jugada clave de la AUF? En su plan por evitar intermediarios, la Asociación optó por el interés de DirecTV, que tiene el 29% del mercado de los cableoperadores, y se aseguró que los tres partidos de la selección se verán a través de su señal.

Además, por su plataforma AUFTV llegará al público mediante pay per view a un costo de $ 50 por usuario.

El asunto clave en todo esto entonces, y donde se posa el foco este jueves, es en lo que ocurrirá con el 71% de los cableoperadores, quienes aún no confirmaron a la AUF si comprarán o no el partido Uruguay-México ni los otros dos encuentros para emitir a sus usuarios en Montevideo y en el Interior.

Según pudo conocer Referí, este jueves se realizarán reuniones en las que los cableoperadores definirán si incluyen en su grilla el partido Uruguay-México o si dejarán en exclusividad la transmisión (porque no adquieren los partidos de la seleccion) a DirecTV o si finalmente terminan comprando y ofreciendo el producto para todo el mercado.

Desde la AUF explicaron que el costo para la cámara de operadores de cables del interior es de US$ 25.000 por los tres encuentros, en tanto los cables de Montevideo deben pagar entre US$ 0,20 y US$ 0,30 por usuario, dependiendo la cantidad de abonados, por los partidos.

Paralelamente, la Asociación ya comercializó el 100% de la publicidad estática para los tres partidos y hasta este miércoles de tarde había vendido el 95% de la publicidad que se emitirá en los tres encuentros, que serán producidos y comercializados por AUFTV.

La estrategia de la AUF

La AUF planteó su claro objetivo de evitar intermediarios en los derechos de TV y a través de su señal AUFTV procura producir y comercializar el producto directamente con los cableoperadores.

Esta aspiración la dejó patentada por primera vez el 13 de mayo, cuando anunció un acuerdo con DirecTV para transmitir el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino 2022, sin participación de intermediarios.

El acuerdo con DirecTV para el fútbol femenino no es exclusivo, razón por la cual otros cables del mercado se interesaron en adquirir el producto y están negociando.

Esta última semana, con la decisión de producir y comercializar los tres amistosos que jugará la selección en este mes de junio, planteó públicamente por segunda vez la aspiración de negociar directamente.

Todo esto se desarrolla en las puertas de la venta de los derechos de televisión de las Eliminatorias para el Mundial de 2026 y del final del contrato que la AUF tiene con Tenfield por el fútbol masculino local de mayores y juveniles hasta diciembre 2025.