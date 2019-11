Dos opciones para invertir en el mundo de los deportes virtuales

Lo que para algunos es simplemente un entretenimiento, para otros es un negocio que crece y se expande a pasos agigantados. En la nueva era digital los deportes electrónicos o e-sports son la transformación de los videojuegos en un deporte casi como cualquier otro, con jugadores y espectadores, ligas, sponsors, derechos de trasmisión, premios millonarios e incluso derechos de imagen y transferencia de jugadores.

En términos económicos, el mercado de los deportes virtuales terminará el 2019 con ingresos por US$ 1.100 millones y una tasa de crecimiento de 26% anual, según datos de consultora especializada en videojuegos Newzoo, de los cuales casi US$ 900 millones provienen de publicidad o patrocinio.

Las estimaciones de los analistas apuntan a que este mercado continuará creciendo a un ritmo de 18% anual durante los próximos cinco años. Y con ello también se espera un importante crecimiento en el precio de las acciones de la industria en el mediano plazo. Lo que sigue es un resumen del reporte realizado por la firma Regum al que accedió El Observador con información sobre dos opciones a tener en cuenta si se tienen interés de invertir en el sector.

Una es Activision Blizzard, la compañía más grande del sector de videojuegos en cuanto a ingresos y capitalización en Estados Unidos y Europa. El valor de la acción (US$ 55) lleva un comportamiento estable y ascendente con un crecimiento de 20% en lo que va de 2019, superando el rendimiento del índice S&P 500. En el largo plazo la expectativa se encuentra en una vuelta al precio de US$ 84 ya alcanzado en octubre de 2018.

Sus videojuegos más populares son Call of duty, Overwatch, Candy Crush, World of WarCraft, StarCraft y Guitar Hero, entre otros. Pocas semanas atrás la empresa presentó Overwatch 2, su principal videojuego que compite con League of Legends y que tiene más de 50 millones de jugadores activos, lo que podría impulsar los ingresos para los próximos meses.

La otra acción es la de Electronic Arts, la empresa con sede en California y segunda más grande del sector luego de Activision Blizzard. La acción cotiza hoy entorno a los US$ 100 con un potencial alcista de 20% para los próximos meses y va en la búsqueda de su máximo (US$ 150) que podría alcanzarlo en 2020 si continúan disminuyendo las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, según Regum.

Sus principales videojuegos incluyen The Sims, Need for Speed, Battlefield, Medal of Honor, y los producidos por EA Sports como FIFA, NBA y NFL. La versión 4 del juego The Sims registró un incremento de 60% de jugadores activos en el último año y acumula más de US$ 5.000 millones en ingresos desde su lanzamiento.

La compañía reportó ganancias de 83 centavos de dólar por acción en la última entrega de resultados y mantiene un balance general sólido con casi US$ 5.000 millones en efectivo e inversiones contra US$ 1.000 millones en deuda, lo que da un efectivo neto de aproximadamente US$ 13 por acción.

Los e-sports se desarrollan a través de torneos online y offline, y los más populares se juegan en PC, pero también las consolas y los celulares ganan lugar. Los juegos más populares son League of Legends, Fortnite, Counter Strike, Minecraft y Dota2, entre otros. En algunos se compite de manera individual y en otros por equipo, lo que ha dado lugar a verdaderos equipos profesionales que entrenan y viven como lo hacen otros deportistas.

Los torneos reparten premios millonarios y acaparan una audiencia que hoy ya supera los 450 millones de personas en todo el mundo.