Gamers: un redituable negocio que empezó a asomar en Uruguay

En la mente de muchos el gamer o jugador de videojuegos es solo aquella persona que pasa horas y horas sentado frente a la pantalla de la computadora jugando. Lo ven como un hobby o un pasa tiempo y se asombrarían de cómo en los últimos años ha surgido una nueva forma de ver esta actividad: desde la óptica de los negocios.

A nivel mundial, se estima que la facturación de este sector es de US$ 134 mil millones en 2018, y tiene como protagonistas a empresas de la talla de Tencent, Sony y Apple. En la región, el avance es tal que a mediados de este año en Argentina, en un campeonato del popular videojuego Fortnite –Fortnite World Cup- un brasileño de 16 años ganó US$ 3 millones al obtener el primer puesto y un argentino de 13 años obtuvo el quinto lugar, llevándose US$ 900 mil.

En Uruguay también se comenzó a mover hace un par de años. Si bien es cierto que si se compara con la región, aún se está en etapas incipientes, ya han habido algunas expresiones que demuestran que el mundo gamer está cada vez más sobre el tapete.

Pablo García, cofundador de Dragoons –compañía dedicada a potenciar este tipo de actividades-, dijo a Café y Negocios que hubo un antes y un después cuando grandes marcas empezaron a impulsar el rubro en Uruguay. El ejemplo más claro es el de Movistar, que hoy tiene una liga a nivel nacional del juego League of Legends, mejor conocido como LoL.

La liga es simple. Se divide en apertura y clausura. Los 12 participantes juegan por estar en lo más alto de la tabla para poder llegar a las instancias finales, donde se obtienen premios que se traducen en dinero. García aclaró que “aún no se manejan cifras tan altas” como en otros países de la región, pero ya se ve un nivel de profesionalismo que antes era impensado.

La importancia de la llegada de Movistar al rubro es un buen indicio para los jugadores y todos los involucrados porque la marca también tiene presencia en otros países donde las ligas virtuales están mucho más desarrolladas, por ejemplo España. “Para Uruguay esto fue un salto muy grande”, ratificó García para explicar que gracias a este tipo de actividades hubo una cierta “formalización y profesionalización” del mundo gamer uruguayo.

La apuesta de un grande

Los que están en el rubro coinciden que la llegada de Movistar al mundo gamer uruguayo fue uno de los factores que más movió la aguja. No solo por la envergadura de la marca, sino también porque apostó en grande e instauró una suerte de ventana, que está sirviendo para que los jugadores se puedan mostrar.

El director de Marketing de Movistar, Fernando Leis, dijo a Café y Negocios que la aceptación de la movida fue tal que en la Liga Nacional que desarrollaron este año, compitieron 162 equipos en los torneos apertura y clausura. Desde 2017, la empresa organiza torneos nacionales y en mayo de este año llevó adelante la Liga Nacional de League of Legend, que implicó la primera competencia profesional enmarcada dentro de un circuito internacional.

Gentileza Movistar

En lo que va del año, Movistar ha repartido más de US$ 20.000 en premios. Ahora se busca acercar a Uruguay al ámbito internacional. En esto, la empresa posee experiencia porque participa en iniciativas mediante un equipo de gamers –Movistar Riders- y un club deportivo de esport en España. “También en España llevamos a cabo el proyecto Movistar Riders Academy, que consiste en un centro de entrenamiento especializado en este rubro, además contamos con varias señales de video con resúmenes y eventos en vivo; y patrocinamos la Liga Movistar Latinoamérica de LoL, entre otras actividades de este segmento”, agregó.

La liga creada por Movistar, llevó a que muchos equipos lograsen la profesionalización y con ello el conseguir esponsors. Para lograr más visibilidad, todas las fechas del torneo son emitidas desde un estudio en vivo a través del canal Twich, propio de la marca. Para que la experiencia sea completa, la transmisión cuenta con relatores y comentaristas en vivo.

Leis aclaró que aún queda mucho camino por recorrer y que ya están pensando en nuevas actividades para 2020; pero rescató que se ha evolucionado de manera positiva.

En el marco de los proyectos a largo y mediano plazo, se está “evaluando” la posibilidad de añadir nuevos juegos para crear más instancias de competición.

Otra de las marcas que apuesta al mundo gamer es Axe. Es el principal "colaborador" del torneo de la Liga Uruguaya de Fútbol FIFA20. El torneo comenzó el pasado viernes y la final será transmitida el próximo sábado 16 de noviembre.

Para impulsar el rubro, además, se han hecho una serie de streamings en donde jugadores consagrados y con experiencia plantean desafíos y juegos.

Desde la marca dijeron a Café y Negocios que cuentan con un equipo que está constantemente monitoreando quiénes están activos para poder encontrar talentos. Se apostó a este rubro porque se detectó que “el gaming agrupaba adolescentes (…) y se encontró la oportunidad de apoyarlos para su profesionalización y dar a conocer este fenómeno que se está volviendo cada vez más masivo”.

Abstract Gaming: el grupo de amigos que se impuso

Uno de los casos de éxito en el mundo de los esport en Uruguay es el de Gonzalo Messina. En sus comienzos, como el de casi todos los jugadores, se sentaba frente a la computadora porque le gustaba jugar y tenía habilidad.

Un día decidió que ese potencial debía ser usado para obtener algún tipo de ganancia. Allá por el 2012 salió de su cuarto y se fue metiendo, de a poco, en competencias locales.

Obtener primeros puestos se le empezó a hacer costumbre. En 2015 decide formar un equipo junto a unos amigos para competir. De este modo, pudieron abarcar más competencias.

Gentileza Movistar

Cuando Abstract Gaming ya era una realidad, Messina tomó la decisión de quedar como el CEO del grupo para poder gestionar mejor y organizar los premios. “Vi que mis habilidades como jugador se iban a ver disminuidas y por eso decidí hacerme a un lado pero sin dejar el equipo”, explicó.

Actualmente son 46 jugadores los que forman parte del equipo de Abstract Gaming. Aparte cuentan con diseñadores y personas dedicadas a la comunicación en redes. Messina recordó que, en los comienzos, el nivel de los esports en Uruguay estaba mucho más en pañales y había solo dos competencias que intentaban llegar a un nivel de profesionalismo medio, pero que no lo lograban. “No había nada que fuera oficial, como sí hay hoy en día”, comentó Messina.

Uno de los juegos que más ha movido la aguja en Uruguay es Fortnite. Todas las semanas hay torneos que reparten miles de dólares y que llaman la atención de muchas empresas, porque detrás de cada una de estas competencias hay plataformas de streming que transmiten en vivo los torneos, lo que genera una gran visibilidad.

En cada instancia de clasificación, el jugador que logra pasar de ronda gana por lo menos US$ 1.000. Eso se suma al primer premio, que siempre está en aumento gracias a las apuestas que hacen otros aficionados. “En algunos casos, ganando el primer premio te llevás US$ 24.000, compitiendo contra todo Brasil, Argentina y Chile. Todo jugando desde tu casa”, contó Messina.

En el caso del grupo de Messina, además de quedarse con un porcentaje de los premios que obtienen los jugadores, él se encarga de proveer el servicio y equipo para que los gamers puedan entrenar en sus casas. Pero sobre todo, tiene claro que es una inversión que en el corto o mediano plazo estará dando sus frutos porque “es lo que se viene”.

Y es que para el jugador y fundador de Abstract Gaming, Uruguay tiene muchas razones a favor para que la industria siga creciendo. La principal es la calidad de jugadores que existe y que, si no se aprovecha, estos gamers terminarán en el exterior.

Otro de los argumentos es tener una de las mejores conexiones a Internet de América Latina, lo que da muchas posibilidades y es un atractivo para que más marcas apuesten a eventos.

La tolerancia al fracaso

Para Messina uno de los puntos de inflexión en el rubro será cuando más jugadores se animen a formar equipos. De este modo, y con entrenamiento y constancia de por medio, se logrará aun más profesionalismo y que cada vez más marcas quieran tener presencia en el mundo gamer de Uruguay.

“Creo que el problema que tiene el jugador uruguayo es que es intolerante al fracaso”, sentenció. Su argumento es que muchos abandonan ante la primera derrota.

Contó que los equipos que más éxito han tenido son los que se mantuvieron a pesar de las derrotas. Al principio, en materia de dinero, siempre da pérdida hacer una apuesta a esport. Una vez que se está dentro del rubro y se consigue cierta estabilidad esa situación cambia, reconoció.

Un bar para gamers

Ante un negocio que cada vez crece más, Pablo García creó la empresa Dragoons y tiene distintas líneas mediante las cuales impulsan el mundo gamer en Uruguay. La más novedosa, que estará operativa a partir del año que viene, es la apertura de un bar exclusivo para jugadores de videojuegos.

Además de lo clásico -barra de tragos y alguna mesa de billar-, el local estará acondicionado para que los gamers puedan encontrarse y practicar. “Hoy no hay un punto de referencia donde se pueda ir”, explicó García. Y aclaró que, quizá, ese es el punto más débil que tiene el sector hoy en día, ya que consta con herramientas y empresas que están apoyando pero “no hay lugar donde uno diga: ‘me gustan los esports, voy a ir a tal lado´”.

Gentileza Movistar

De esta forma, la idea del lugar es también que aquellos que recién empiezan puedan ver cómo los demás juegan y se hagan conocidos en el ambiente para poder seguir progresando. Este sería la primera experiencia de este tipo en toda América Latina y se espera poder obtener esponsors para que el lugar se haga conocido desde sus comienzos.

García agregó que desde Dragoons se está proyectando una plataforma uruguaya dirigida a jugadores locales en donde exista un detalle de qué se está haciendo en el rubro, cuáles son las novedades y se destaque los mejores competidores. Dentro de esta plataforma, se priorizará el contenido estratégico, es decir, cómo hacen los mejores para ganar los torneos y qué dinámica llevan adelante para llegar al éxito.

Los primeros

Siempre hay alguien que pega primero. En el caso de los esports, el pionero a nivel local es la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual (Fufv).

Todo comenzó como un sueño de Daylan Gruny y Gastón García. Hace cuatro años decidieron que necesitaban plasmar su habilidad para jugar el fútbol de manera virtual y darle un marco más profesional.

Con el paso de los años se dieron cuenta que el asunto iba en serio, porque cada vez más se sumaban equipos importantes y profesionales que disponían de jugadores para avanzar en el torneo. Si bien desde el principio tuvieron esponsors, el gran salto lo dieron cuando la agencia de apuestas deportivas Supermatch se sumó a la liga.

Actualmente, para participar no se necesita pagar ninguna mensualidad, según dijo García a Café y Negocios. El objetivo está en sumar esponsors que puedan sustentar la liga. Pero más allá de esto, los clubes y participantes generan sus propias ganancias, el fundador puso como ejemplo que algunos de ellos tienen sus propios esponsors y eso “corre por fuera de la liga”.

Al principio se toparon con cierta incomprensión. “Fue tratar de explicar de qué iba esto, golpear puertas”, explicó García y agregó que todo lo logrado fue a “pulmón”.

Pero lo sembrado está dando sus frutos, con premios que ascienden hasta los $ 40.000 por ganar un torneo que dura un par de meses. Además el fanatismo de algunos llegó al punto de que se forman hinchas dentro de la liga. “Hay gente que se conecta y no juega, simplemente quiere ver cómo salió tal o cual usuario. Hay 1.200 personas que están en esto de lunes a jueves”, subrayó.

La liga es abierta, pero consta de 29 equipos oficiales que han formado su plantilla de jugadores. El primero que se sumó fue el Club Atlético Racing pero también participan los grandes clubes de Uruguay como Nacional y Peñarol.

Una asociación que busca potenciar

Ante la creciente popularización de los esport, se creó la Asociación de Esport de Uruguay (AESU). Más allá de darle un marco regulatorio a los campeonatos y eventos, uno de los cometidos de la este organismo sin fines de lucros es poder “organizar” el rubro para potenciarlo, según dijo el presidente de AESU, Diego Martínez, a Café y Negocios.

Si bien, como el resto, Martínez coincide que aún los esports están en una etapa incipiente, han habido algunos cambios en el comportamiento de los jugadores. “A mí me enorgullece mucho contar que muchos padres me preguntan cómo hacer para que sus hijos se profesionalicen en esport”, contó Martínez. Aclaró que hace un par de años le consultaban cómo hacer que los adolescentes dejaran de jugar.

El presidente de AESU cree que un factor determinante en el corto plazo será cuántas empresas estén dispuestas a apoyar a los jugadores de videojuegos. Pero para esto la asociación apuesta que cada uno de los gamer tenga claro que se debe poseer un espíritu emprendedor para tener éxito. “No es simplemente jugar, tienen que entender qué es hablar con una marca, poder conseguir esponsoreo, entrar a un torneo. Hay millones de factores que hay que educar”, comentó.

Hoy en día, aquellos que están en el mundo del esport y tienen un nivel profesional, poseen un perfil muy similar al del emprendedor porque buscan que su manera de jugar sea su diferencial, y a partir de ello poder generar ganancias adicionales por fuera de las competiciones.

Para Martínez, estas condiciones están dadas en Uruguay y por eso se explica la popularización que tuvo el mundo gamer uruguayo. Sin embargo, desde AESU se apuesta a generar lazos con instituciones educativas para poder brindar cursos y capacitaciones integrales, que sumen a la profesionalización de los jugadores. “Si existiera más formalidad, habría mucho más gente”. En estas instancias también se advierte de los riesgos que la actividad conlleva, como el sedentarismo o el aislamiento.

Otro de los pasos que buscará hacer AESU es integrar a todo el país, de modo de encontrar nuevos jugadores. También buscan derribar la estigmatización que existe sobre el mundo de los videojuegos. “Por allí siempre anda el comentario de los ´jueguitos´”, se lamentó Martínez. Sin embargo, a pesar de que aún existe una cierta marginación, a nivel mundial este rubro es respetado y entendido como un potencial campo de negocio.