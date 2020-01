DT del PSG: “Cavani no nos falta el respeto”

Las versiones se dispararon como por arte de magia apenas se conoció el deseo de Edinson Cavani de salir de París Saint Germain. El uruguayo no estuvo a la orden en algunos partidos por distintas dolencias y muchos apuntan a que forma parte de una estrategia de no querer jugar porque el club no lo libera para que pueda fichar por Atlético de Madrid.

La madre del jugador, Berta Gómez, fue la primera que salió al cruce de las versiones. “Desmiento que se haya puesto en rebeldía. Es verdad que tenía molestias en el pubis como dijo el Paris Saint Germain y su entrenador. Y evidentemente, sabiendo que existe la posibilidad de que pueda salir, no va a arriesgar”, expresó en nota con el diario As.

Ahora se sumó el entrenador de PSG, el alemán Thomas Tuchel, que defendió al uruguayo. “Cavani no nos falta el respeto. Lo dijo, tiene molestias en el pubis y no fue posible que estuviera hoy con nosotros”, manifestó, que sigue aludiendo a esas molestias físicas para justificar la ausencia del uruguayo. Y añadió: “¿Su situación? No, no hay noticias”, expresó en Canal +.

Cavani se encuentra en una incómoda situación en París. Perdió peso en el equipo. La llegada de Neymar cambió el vestuario. Y le comunicó el director deportivo, Leonardo, que se quiere ir.

Atlético Madrid de España se lanzó al mercado en procura de fichar al uruguayo que es un viejo sueño de su entrenador, el argentino Diego Simeone.

Los colchoneros elevaron una oferta pero no le movió un pelo al club parisino que comenzó pidiendo 30 millones de euros para desprenderse de Edi.

El padre del delantero, Luis Cavani, reveló que PSG no quiere dejar salir al delantero hasta la finalización de la Champions.

“Por orden de la dirigencia del París no lo quieren entregar hasta que termine la Champions, lo precisan para los octavos de final”, afirmó Luis Cavani a la televisión privada española La Sexta en la madrugada del miércoles.

Mientras tanto, la mamá del jugador expresó en la nota con el medio español que no entiende la postura de PSG que no libera a su hijo.

“Lo que no comprendo es que quieran que se quede y luego lo pongan seis minutos. No se están portando bien con él, con todo lo que le ha dado al Paris Saint Germain en los casi siete años que lleva allí”.

Y mientras el culebrón de Edi sigue su curso, París Saint Germain visita el domingo a Lille por la fecha 21 de la liga francesa, con el recuerdo de su humillante derrota 5-1 de abril del año pasado.

PSG es cómodo líder de la Ligue 1 con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, Marsella.

Cavani, que no jugó la semifinal de la Copa de la Liga el pasado miércoles contra Reims, en la que PSG ganó 3-0, por unas molestias en el pubis, vuelve a estar en duda para la convocatoria.