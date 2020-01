Klopp: "Espero que Atlético de Madrid no fiche a Cavani"

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, habló en conferencia de prensa, entre otros temas, sobre su próximo rival en la Champions League, Atlético de Madrid.

El equipo del argentino Diego “Cholo” Simeone quiere fichar a un delantero en este mercado de invierno y el que desde hace más de un año se habla de la posibilidad de llegar es del uruguayo Edinson Cavani, jugador de Paris Saint-Germain de Francia que culmina su contrato a mitad de año y donde incluso se manejó que el pasado miércoles, se negó a jugar para su equipo esperando que lo vendieran, lo que fue desmentido por su técnico, el alemán Thomas Tuchel.

AFP

“Creo que Morata y João Félix son suficientemente peligroso de por sí”, dijo el entrenador alemán.

Y agregó: “¿Diego Costa podría volver? Creo que no, pero quizás para la vuelta. Son suficientemente buenos ya, espero que no contraten a Cavani aunque si no lo hacen, es un rival muy complicado de cualquier forma”, expresó.

Liverpool tendrá enfrente a Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League, un equipo que cuenta en la defensa con el uruguayo José María Giménez.

“Aún no he comenzado a analizar en profundidad a Atlético pero es un equipo al que he visto mucho. Veremos qué pasa, si tenemos que enfrentarnos o no con Cavani también”, finalizó.