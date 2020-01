Cavani pidió para irse a Atlético de Madrid

El delantero Edinson Cavani "ha pedido irse" a Atlético de Madrid en el actual mercado de enero, reconoció este domingo a los periodistas el brasileño Leonardo, director deportivo de Paris Saint-Germain. "Es verdad que hoy (domingo) Cavani ha pedido irse. Estudiamos la situación. Es verdad también que hemos tenido una propuesta de Atlético Madrid, pero no la aceptamos", declaró el exfutbolista brasileño Leonardo, en la zona mixta después de la victoria de PSG sobre Lorient (2ª división) por 1-0 en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

PSG no desea desprenderse de Cavani, pero está "a la escucha porque hay mucho respeto hacia el jugador", explicó Leonardo, aludiendo al atacante que anotó 198 goles con la camiseta del club, del que es el máximo goleador histórico.

El entrenador de PSG, Thomas Tuchel, fue preguntado por una posible salida del club de Cavani. "Lo he dicho ya muchas veces, no voy a repetir lo mismo. Si queremos conseguir nuestro objetivo (ganar títulos), es mejor tener a Edi", respondió. El entrenador alemán que ante Loriente, no contó con Cavani, ni siquiera entre los suplentes, agregó: "Hablen de ellos con Leonardo, conmigo se puede hablar de este partido. Yo pienso en este partido y en el entrenamiento de mañana (lunes)".

Mientas Cavani pide a su propio equipo que le dejen marchar a Atlético de Madrid, el técnico de Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, manifestó que espera que "Cavani no fiche por el Atlético", en claro mensaje debido a que Atlético de Madrid es el rival de Liverpool, el equipo de Klopp, en la próxima fase de Liga de Campeones.

Cavani, de 32 años, llegó a Paris Saint-Germain en 2013 procedente de Napoli a cambio de € 63 millones. En las últimas semanas suena con insistencia el interés del Atlético Madrid por hacerse con sus servicios. A fin de la actual temporada, Cavani culmina su contrato con el club francés y puede irse libre a cualquier destino. Si Atlético lo quiere ya: PSG le fijó un precio de liquidación:€ 30 millones, pero los colchoneros han ofertado solo € 18 millones. (AFP).