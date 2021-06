Dune y Get Back, dos de las producciones más esperadas del 2021, marcaron fecha en el calendario

Será en los estudios de grabación y en el planeta desértico de Arrakis: ahí se desarrollarán dos de las producciones más importantes y esperadas del 2021. Dos producciones que, además, traen al frente otra vez a dos cineastas de peso, Peter Jackson y Denis Villeneuve. El primero está al frente de la restauración y producción de la miniserie documental Get Back, que repasará la icónica grabación del disco Let it be de los Beatles, grabación que está marcada por el icónico concierto en la azotea y por la posterior disolución de la banda de los cuatro de Liverpool. El segundo, en tanto, está detrás de la nueva adaptación de Dune, la primera entrega de la clásica saga literaria homónima de ciencia ficción escrita por Frank Herbert y llevada al cine en 1984 por David Lynch en un primer intento que tuvo catastróficos resultados.

Ambas producciones son de las más esperadas del año y, aunque tienen características muy diferentes, también algo en común: anunciaron su fecha de estreno este jueves. Y los fanáticos, ahora sí, pudieron marcar en el calendario y empezar a esperar. El final Lo dijimos: los Beatles volverán a reunirse en la pantalla. Ayer se anunció que The Beatles: Get Back, un documental sobre la grabación del su último álbum, se estrenará en noviembre a la plataforma de streaming Disney+, y que estará dividido en tres partes que se podrán ver a partir de distintas fechas: el 25, 26 y 27 del penúltimo mes del año. Jackson, director conocido por la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, aplicará en esta producción la técnica de reconstrucción y coloreo de imágenes, algo que ya utilizó en el documental Jamás llegarán a viejos, en el que reconstruyó filmaciones originales de la primera guerra mundial. En este caso, la técnica sirve para recuperar el material rodado para el documental Let it be, que se estrenó en 1970 y que fue un testimonio de la gradual disolución de la banda. Vive The Beatles: Get Back, Serie Documental Original Disney+ de tres partes. Disponible el 25, 26 y 27 de noviembre, solo en #DisneyPlus pic.twitter.com/DI95Rc2kdj — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 17, 2021 Para Get Back, el neozelandés recurrió a material inédito que no se usó en la película original, y que totaliza 60 horas de filmación, además de 150 horas de material visual y sonoro que hasta ahora no se había revelado. Por lo que se ha visto en los adelantos ya presentados, y por lo que han dicho los involucrados, la idea de este nuevo documental es presentar un retrato más fiel de la grabación de ese disco y de la preparación del concierto en la azotea, mostrando que no todo fueron peleas y tristeza, sino que también hubo momentos de camaradería y alegría. La película incluirá los 42 minutos del concierto en la azotea, y fue realizada con el respaldo de los dos integrantes vivos del cuarteto, Paul McCartney y Ringo Starr, así como de las viudas de sus dos compañeros, Yoko Ono y Olivia Harrison. Después de muchas idas y vueltas, Get Back verá la luz en noviembre. Un mes antes se publicará un libro del mismo título, el primer libro oficial de los Beatles desde el Anthology lanzado en el 2000. El futuro La película de ciencia ficción Dune, por otro lado, será estrenada fuera de concurso en la 78 edición de la Muestra Internacional de Venecia, que se celebrará del 1 al 11 de septiembre, según informaron este mismo jueves los organizadores. La coproducción internacional está dirigida por el franco-canadiense Denis Villeneuve y producida por Warner Bros, y como se mencionó anteriormente se basa en la célebre novela homónima de 1965 de Frank Herbert. La nueva versión de Dune será presentada el 3 de septiembre en la sala Grande del lido veneciano. La película cuenta con un elenco estelar formado entre otros por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Jason Momoa y Javier Bardem. Además, Villeneuve, de 53 años, está hoy entre los directores contemporáneos más importantes y destacados; es el autor, entre otras películas, de La llegada, Sicario, Prisioneros y Blade Runner 2049. Dune, que se tuvo que posponer el año pasado el estreno mundial debido a la pandemia de coronavirus, estará posteriormente a su estreno oficial en cines disponible en la plataforma HBO MAX. La nueva versión cinematográfica de la historia del héroe intergaláctico Paul Atreides tendrá el formato cinematográfico de una saga como El Señor de los Anillos y cuenta con el guionista Eric Roth. El Observador y AFP