Ecuador: Correa niega que Arauz sea su "títere" y afirma que Yaku Pérez "es un montaje"

Rafael Correa es rotundo. Aunque sienta como suya la victoria electoral de Andrés Arauz, el exmandatario socialista niega que sea su títere o su boleto de regreso de Ecuador. Condenado en ausencia por corrupción, Correa habló con AFP de cara al balotaje presidencial que disputará su pupilo.

Correa impulsó la exitosa campaña de Arauz, un exintegrante de su gabinete, desde Bélgica, donde se radicó apenas dejó el poder (2007-2017). Desde entonces comenzó lo que considera una persecución política por parte del gobierno de Lenín Moreno, su exaliado y exvicepresidente.

El exmandatario, que arrastra una condena de ocho años de prisión que no se ha hecho efectiva, trazó algunas líneas rojas para el duelo definitivo entre Arauz -de 36 años, vencedor en el primer turno- y el indígena izquierdista Yaku Pérez o el exbanquero de derecha Guillermo Lasso, quienes libran una cerrada disputa por el pasaje a la segunda vuelta del 11 de abril.

A continuación extractos de la entrevista.

Pregunta: ¿La victoria electoral es de Andrés Arauz o de Rafael Correa y por qué no se ganó en primera vuelta?

Respuesta: El 7 de febrero triunfó la verdad y la gratitud de un pueblo, que además no es tonto y puede comparar la tragedia que vive ahora con la prosperidad que vivió durante mi gobierno. Hubiera sido deseable ganar en una sola vuelta, pero siempre supimos que era difícil. Pero el resultado es espectacular, no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que pasa es que nos sobrestiman y los acostumbramos a ganar en una sola vuelta.

P: ¿Algunos califican a Arauz de títere suyo y que lo podría traicionar?

R: Cuando no tienen de qué acusar a alguien, tienen que insultarlo. Ya es un argumento ad hominem, no pueden refutar los argumentos, las ideas. Tienen que atacar a la persona, pero es canallesco, porque se trata de una persona joven. Por ser joven, cómo subestiman a la juventud, (dicen) que es un títere. Si fuera traidor Andrés, ya hubiera traicionado.

P: ¿Si Arauz gana el balotaje, usted regresará a Ecuador y habrá venganza?

R: No, porque la victoria electoral no soluciona los problemas jurídicos. Yo me despierto cada día para ver qué nuevo juicio me han puesto. Llevó 39. Ni Al Capone más el 'Chapo' Guzmán ni Pinochet juntos han tenido tantos juicios. Cuando vuelvan las condiciones normales al país, esperamos que (los jueces) hagan lo correcto, y si no, lo harán los jueces internacionales. Están obsesionados con mi regreso al país, menos yo. Pero mi pie está en forma indefinida, que no significa para siempre, en Bélgica (de donde es su esposa). (El correísmo podría volver al poder) con ansia de justicia. Lamentablemente es la palabra que más temen los malvados. Y hemos enfrentado no solo corrupción, hemos enfrentado maldad. Hitler no era corrupto, era malvado.

Reconciliación

P: ¿Es posible una reconciliación con el anticorreísmo?

R: Con todos por la patria, pero en límites éticos. Creo que reflejo un poco el pensamiento de Andrés: por el diálogo todo, por la lógica todo, por los argumentos todo, por el bienestar de la patria todo, por el bienestar de nuestros jóvenes todo. Por el poder, por la fuerza nada.

P: Arauz ha dicho que tendrá una excelente relación con Estados Unidos. ¿Qué opina?

R: ¿Y quién no está dispuesto a tener una excelente relación con Estados Unidos? Yo hubiera querido hacerlo. Creo que la tuve. (Donald) Trump era un troglodita, las personas son importantes. Creo que Joe Biden es una buena persona. Sin embargo, es una máquina Estados Unidos, entonces no esperemos que cambie mucho la política exterior hacia América Latina. Pero a nivel personal obviamente hay una diferencia abismal entre Joe Biden y Trump.

P: ¿Yaku Pérez representa a la izquierda?

R: ¿Y a usted quién le ha dicho que Yaku Pérez es candidato de izquierda? (Es) candidato de recontra derecha. Mire cómo apoyo el golpe de Estado contra Evo Morales, felicitó a (Jeanine) Áñez. Yaku Pérez no es de izquierda, por favor, ni siquiera es indígena. Todo mimético. Es un gran montaje Yaku Pérez. Él tiene el apoyo de la embajada de Estados Unidos.

P: ¿Qué opina sobre la nueva relación de Ecuador con el FMI, del que su gobierno de alejó?

R: No volvió la relación, volvió el sometimiento. Y no es que nos alejamos, pusimos condiciones: señores, Fondo Monetario, bienvenidos si de buena fe quieren asesorar. Pero si vienen como virreyes, por el mismo avión los regresamos. En diez años no tuvimos estas misiones de virreyes y nos fue mejor que nunca.

La (actual) carta de intención con el Fondo Monetario es una verdadera vergüenza nacional, que nos impone flexibilización laboral, disminución del tamaño del estado, privatizaciones, subir el IVA tres puntos pero reducir al mismo tiempo gasto público.

