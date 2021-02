Trump va a juicio: el exmandatario está "furioso" por la estrategia de su propia defensa

El exmandatario estadounidense siguió el primer día del juicio político en su contra desde su residencia de Mar-a-Lago, su club privado en Palm Beach, Florida.

Y lo que vio por televisión no le gustó, según recoge una nota de The New York Times, a partir de testimonios de personas cercanas al expresidente.

La ira del magnate en lugar de ir contra los demócratas apunta contra su nuevo equipo de abogados: Bruce Castor, un exfiscal, de Pensilvania, y David Schoen.

New York Times dice que en una escala de uno a 10, donde 10 es más enojado, Trump “era un ocho” y terminó el día “frustrado e iracundo”.

El senado votó luego de una jornada de debate jurídico entre los fiscales y la defensa a favor de llevar adelante el juicio político al exmandatario y desestimó los argumentos en contra de su constitucionalidad.

Trump estaba particularmente molesto con la intervención de Castor, que habló después de los fiscales, y admitió que él y Schoen habían decidido cambiar el orden de su presentación luego de ver que la presentación demócrata había sido tan buena.

Varios de los asesores y asociados del expresidente dijeron que se avergonzaron por la actuación de Castor y personas familiarizadas con las reacciones del exmandatario dijeron en privado que Trump se “sorprendió y enfureció” con los elogios de sus abogados a la parte acusadora.

También cuestionaron que los abogados del exmandataro lucieran sorprendidos por el video del motín del 6 de enero mostrado por los demócratas, aún cuando habían advertido que ese era el plan de la acusación.

Jamie Raskin, el legislador demócrata que presentó el caso contra Trump, advirtió desde el principio que no haría sermones y puso el énfasis en lo que ocurrió el 6 de enero en el Capítolio, que es el centro de la acusación contra el exmandatario por “incitar a la insurrección”.

Trump se sintió más alentado por la intervención de Schoen, que se produjo antes de la votación, en la que insistió en la inconstitucionalidad del proceso contra Trump, básicamente porque ya no ocupa la Casa Blanca.

Schoen fue más contundente, con el tipo de intensidad que prefiere Trump. Cuestionó con vehemencia la ausencia del debido proceso para su defendido y afirmó que lo que se pretende con el juicio es socavar los derechos de la primera enmienda que protegen a los ciudadanos de Estados Unidos y en este caso a Donald Trump.

La primera enmienda se refiere a la libertad de expresión, un concepto central en la Constitución de EEUU, que Trump ejerció al pronunciar su discurso previo al asalto al Capítolio. La defensa no entró en el debate de si hay una relación entre lo expresado por el ahora exmandatario y los terribles hechos que se desencadenaron a continuación el 6 de enero.

También los republicanos en el Senado criticaron la intervención de Castor.

El senador Bill Cassidy, un republicano de Louisiana, cuestionó a los abogados defensores de Trump al explicar por qué votó "sí" sobre la cuestión de si el Senado tiene jurisdicción en el caso a pesar de que Trump está fuera de su cargo.

Cassidy respondió a los periodistas con una pregunta: "¿Lo escucharon?", en referencia al discurso de Castor y Schoen.

“Fue desorganizado, aleatorio, hablaron de muchas cosas, pero no hablaron del tema en cuestión”, resume The New York Times