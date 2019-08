Ed Sheeran anunció su retiro temporal

“Probablemente sea mi último concierto en 18 meses”, dijo ante una multitud de personas Ed Sheeran en el último concierto de su gira en Ipswich –su localidad natal–. El inglés de 28 años logró convertirse en uno de los hitos más grandes de la industria musical y es el artista que rompió récords tras lograr el tour más taquillero de todos los tiempos. Pero este tipo de éxitos no salen de un repollo. Y, en el caso del cantante, costó mucho trabajo, dedicación y cientos de días lejos de su casa y sus afectos.

Leonardo Carreño

La gira Divide, que mantuvo ocupado a Sheeran por más de dos años, comenzó el 16 de marzo de 2017 y terminó el lunes pasado. Fueron un total de 260 conciertos, incluyendo su paso por Uruguay, con los que recaudó más de US$ 700 millones.

"Puede que lo sepan, o no, que he estado en el tour Divide por más de dos años y hoy es el último día de todo esto, hay algo agridulce al respecto y amo que ustedes estén aquí en Ipswich", manifestó el cantante a las cerca de 45 mil personas que lo fueron a ver esta semana y que recibieron la primicia de su retiro temporal.

"Hemos tocado por todo el mundo, Glastonbury, el Estadio de Wembley. Todas estas fabulosas locaciones como Nueva Zelanda, Australia, Asia, Sudamérica, ha sido un camino salvaje", agregó el interprete de Perfect en el concierto y se mostró emocionado por todas las oportunidades que le brindó la gira de conocer personas de distintos lugares del mundo.

Leonardo Carreño

El pelirrojo que sacudió la movida de la música pop con su sencillez, autenticidad y carisma contó que con Divide tocó para nueve millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndose esta en la gira más grande. “Ha sido un día muy emocional para la gente que está tras bambalinas. De alguna forma se siente como si estuvieras rompiendo con una novia con la que has estado por años. Suena extraño, pero ha sido un tour muy largo", admitió Sheeran que no se mostró indiferente ante su decisión de alejarse de los escenarios.

Y el motivo más fuerte detrás de la postura del cantante tiene que ver con el amor. El músico confesó que quiere pasar más tiempo con su esposa, Cherry Seaborn.

Sheeran y Seaborn se casaron en secreto a fines de 2018. No tienen hijos, pero en distintas entrevistas el cantante expresó que le gustaría formar una familia después de pasar los 30 años.

Hace un tiempo, en diálogo con Daily Star, Sheeran manifestó que cuando se convierta en padre, su carrera probablemente baje el ritmo. "Mi ambición se iría a cero tan pronto como tenga hijos, realmente no me importaría mucho, pues ya tendría otra vida que cuidar”, asintió el inglés en aquel momento.

Durante su última canción en el recital en Ipswich Sheeran se despidió agradeciendo. "Quiero darles las gracias a todos en este tour, gracias a todos los que me han dado un chance. Esta es mi última canción, la escribí cuando tenía 15 años. Los veo en algunos años. Gracias", finalizó.

Un día después del concierto donde anunció su retiro, el músico compartió un extenso mensaje para sus seguidores junto a las fotos de todo el equipo de personas que lo acompañaron durante estos más de dos años. "9 millones de personas, 893 días, 46 países, 175 ciudades, 260 espectáculos, 268 tripulaciones itinerantes, 193265 millas recorridas, 2 brazos rotos, 3 matrimonios, 4 bebés. Qué paseo tan salvaje ha sido esta gira Divide. Todo el proceso de escribir el álbum a partir de 2015, luego grabarlo en 2016, promocionarlo, salir al camino para tocarlo para todos ustedes. Es muy extraño acostarlo y seguir adelante. Gracias a todos los involucrados en todo este proceso de Divide, a todas las personas que ayudaron a hacer el álbum, a todas las personas que ayudaron a promocionar el álbum, a todos los fanáticos que escucharon y vinieron a ver, esto no sería posible sin ustedes. Sobre todo, quiero agradecer a mi fantástico equipo de turismo, que ha renunciado a sus vidas durante 2 años y medio para ayudarme a alcanzar mis sueños. Gracias por todo su arduo trabajo y amistad constante. La gira Divide - 2017-2019. Oficialmente, la gira más grande de todos los tiempos, es raro decir eso, ¡y sobrevivimos!", expresó el hombre que le regaló al mundo canciones como Galway girl, Shape of You, Think out Loud y Photograph.