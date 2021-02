Eduardo Da Silva: "Si cometés los mismos errores que con Danubio en el clásico, te pueden costar muy caro”

Eduardo Da Silva tiene su historia en Peñarol. Campeón de la Copa Libertadores de 1987 y bicampeón uruguayo 1986 y 1987, también tiene su historia clásica. Por ejemplo, fue uno de los que terminó en la cancha el 23 de abril de ese mismo año cuando los aurinegros, dirigidos por el Maestro Tabárez, ganaron el “clásico de los ocho contra 11” por 2-1.

El exfutbolista desgranó para Referí lo que será el partido contra Nacional de este miércoles y de cómo ve a los dirigidos por Mauricio Larriera en un campeonato muy especial que los mirasoles deben ganar sí o sí para buscar la definición del Uruguayo 2020.

“Como terminó el campeonato en 2020 con Mario (Saralegui) a Peñarol lo veía bárbaro porque dentro de lo poco bueno, se veía un repunte, el técnico le estaba agarrando los puntos a los jugadores”, explicó el exvolante a Referí.

No obstante, el cambio de entrenador hizo que el presente del equipo sea distinto. “Ahora, con este cambio que se dio con Larriera, no es bueno para Peñarol en el sentido de que recién se están armando, conociendo, intentan captar la idea de un entrenador que juega totalmente diferente a los demás y eso puede jugar en contra”, agregó.

Eduardo Da Silva con Peñarol

Para Da Silva, “contra Danubio se vieron pasajes muy buenos y también de los otros, y si comparás los rivales, no tienen nada que ver. Los errores te los hacen pagar de distinta manera. Si cometés los mismos errores en el clásico, te pueden costar muy caro”.

Diego Battiste

Facundo Torres es hoy la principal arma ofensiva de Peñarol

Consultado acerca de si Peñarol es muy dependiente de Facundo Torres, el exfutbolista dijo: “Era dependiente de Terans en su momento. Después Facu (Torres) levantó bastante y hoy de mitad de cancha hacia adelante, bajó su nivel Terans, Urreta ni por asomo es aquel jugador que conocimos, y en esa zona, como que depende mucho de Facu”.

Según Da Silva, “todas las chances de Peñarol son concebidas por él, por encarar desde la mitad de cancha y meter pases filtrados muy buenos”.

Torres fue muy cortado con faltas en el partido ante Danubio. Si ante Nacional sucede lo mismo o lo enciman mucho, quizás a los aurinegros se les complique llegar con criterio al arco contrario.

Carlos Pazos

Fabricio Formiliano en uno de sus goles a Nacional

Da Silva sostiene que si tiene a alguien “que maneja bien pelota quieta y con jugadores altos como tiene Peñarol como el Tito (Formiliano), prefiero tener a un jugador que provoque faltas para que se hagan tiros libres cerca del área. Terans le pega muy bien en los tiros libres y si a Facu le hacen faltas, puede ser un arma importante para Peñarol”.

El exjugador aurinegro también opinió de lo que es hoy la defensa y de lo que se vendrá de cara al clásico.

“Contra Danubio me gustó Piquerez, está con polenta y fuerza. Giovanni (González) tiene potencia en marca, pero adelante generalmente no termina nunca bien una jugada. A Peñarol lo veo con problemas en la zaga central. Hay dudas en quién toma al hombre y más que nada las dudas se ven cuando no hay un hombre chico para marcar”, explicó.

Últimamente se ha notado que a la última línea de Peñarol la encaran en velocidad. Al respecto, Da Silva indicó: “Lo veo muy lento a Formiliano increíblemente, muy lejos, como sin reacción, como que trabaja algo que no le permite tener esa explosividad que debe tener un zaguero”.

Mauricio Larriera lleva solo tres partidos al frente del plantel y en el cuarto, ya se le viene un clásico que no es uno más, ya que puede ser decisivo para el campeonato, por más que luego falten 11 fechas.

Inés Guimaraens

Cristian Rodríguez hace todo lo posible por llegar al clásico y en Peñarol creen que podrá estar

“Los jugadores recién lo conocen. Hay una intención de jugar la pelota, de cuidarla un poquito más de lo que estaban haciendo, pero en el fútbol uruguayo estamos muy prendidos a la idea que tocar para atrás, es jugar para atrás. Diego (Forlán) quiso cambiarlo y no tuvo tiempo. Contra Defensor Sporting le achacaron que no defendió bien y que el rival le ganó el partido en 15 minutos. El domingo, por defender, se tiró todo el equipo para atrás y terminó pidiendo la hora. El tema es cuál es el término medio y el tema es el tiempo: no hay tiempo en Peñarol”.

Para Da Silva, este clásico Larriera “lo va a tener que jugar con jugadores clásicos, los mayores, los cabezas de grupo, los que tienen muchos de estos partidos encima y que su idea del fútbol que pretende, la empiece a aplicar desde la quinta fecha en adelante. Tiene que ser un encuentro distinto. Siempre lo fue. Porque recién está haciendo la base, está intentando cambiar. Lleva muy pocos partidos”.

Larriera es un técnico muy nuevo que aún no tiene espalda con los hinchas del club. Sí la tiene Pablo Bengoechea quien fue el que lo eligió.

“Nacho (Ruglio) ganó porque los viejos no pudieron votar, con la pandemia se asustaron y no fueron. El voto viejo siempre es para Damiani y no estuvo. El respaldo lo tienen Nacho, Pablo (Bengoechea) y Gaby (Cedrés) y no creo que un resultado pueda cambiar mucho la ecuación por la espalda de Pablo, porque fue él que eligió al técnico y le a Pablo le van a dar tiempo”, sostuvo.

Eduardo Da Silva, Eduardo Pereira, Obdulio Trasante, Alfonso Domínguez (parados); Jorge Goncalvez, Gustavo Matosas, Diego Aguirre y Jorge Cabrera´(sentados), los que terminaron en cancha en el clásico de los ocho contra 11 en 1987 que ganó Peñarol 2-1 dirigido por el Maestro Tabárez

A la hora de desgranar cómo ve al mediocampo de Peñarol, Da Silva dijo: “En el clásico yo jugaría con Trindade y Gargano. El tema es qué hacer por afuera. Si ponés a Facu (Torres) y a Terans, son dos zurdos. Para sacar a uno de ellos, tenés que ponerlos arriba y para eso tenés que sacar al pibe (Agustín Álvarez Martínez) o a Britos que es el único que te hace una diferencia arriba. No es fácil armarlo. Yo jugaría sin el pibe, y agregaría al Cebolla flotando delante de Gargano y de Trindade, con Terans y Torres por fuera y Britos solo arriba. Cuando me atacan, defiendo con Gargano, Trindade, y el Cebolla. El Cebolla no es un defensor, pero tapa un lugar y puede recostarse a Neves en el medio y no dejarlo seguir libre con pelota y que no la distribuya. Necesito que Giovanni y Piquerez tengan el partido del campeonato. Nacional tampoco viene tan bien, tiene buenos jugadores y cuando hay buenos jugadores, el momento está ahí y ojalá no se despierten el miércoles. Y está bien dirigido, Jorge (Giordano) es muy bicho, sabe mucho de fútbol y conoce muy bien el medio. El tema es que tuvo una revolución dentro del plantel (por los problemas internos) y eso complica, distorsiona, no te deja trabajar tranquilo. Es todo un tema”.

Da Silva dijo que de favorito “siempre lo tengo a Peñarol por más problemas que tenga, porque si recorrés los clásicos, casi siempre fue así. El que llegaba más golpeado, generalmente era el que tenía el resultado positivo”.

Cebolla y Formiliano casi prontos

Cristian Rodríguez no estuvo ante Danubio por una contractura en el sóleo, su vieja y recurrente lesión que lo ha dejado varios partidos afuera en los últimos años.

No obstante ello, una fuente aurinegra confió a Referí que todo apunta a que el futbolista llegue a poder jugar el clásico.

Diego Battiste

Por su parte, Fabricio Formiliano, quien salió antes del final contra Danubio el domingo, no está lesionado y podrá llegar también al miércoles.

Obviamente que volverá Gary Kagelmacher a la zaga central, luego de estar ausente contra los de la Curva.

Maxi Pereira está en cuarentena

Maximiliano Pereira llegó en la mañana del lunes a Montevideo para comenzar la cuarentena obligatoria y sumarse lo antes posible a los entrenamientos de Peñarol, el club con el que arregló y en el que volverá a jugar al fútbol a más de un año y medio de su último partido.

En su arribo al Aeropuerto de Carrasco este lunes por la mañana, el lateral derecho dijo sentir “una emoción muy grande” por incorporarse a los carboneros, en la que será su vuelta al fútbol uruguayo luego de 14 años en Portugal.

“Llegó un momento que la verdad no imaginaba, tengo los nervios de un niño y el sueño de un niño”, manifestó el lateral, quien dijo que resignar “lo económico” no iba a ser un “problema” para su retorno. “Y más en Peñarol”, comentó el exjugador de la selección uruguaya, quien fue recibido por Pablo Bengoechea y "El Indio" Walter Olivera, responsables del área deportiva mirasol junto a Gabriel Cedrés.

“Lo que resigno es un poco la familia, que los niños están estudiando en Portugal, y cambiar un poco de vida”, comentó el futbolista de 36 años.

@OficialCAP

Desde que se anunció su llegada, la gran interrogante ha sido cómo está Pereira desde el punto de vista físico tras no jugar partidos oficiales desde marzo de 2019.

“La verdad que hace un tiempo que me vengo entrenando con la ilusión de poder tener esta oportunidad”, manifestó el Mono, quien agregó que no entrena con un preparador físico “hace ya unos meses” debido a la situación del coronavirus.

El jugador firmará contrato en principio hasta finalizar el Torneo Clausura y este Uruguayo 2020 por el sueldo mínimo y permanecerá siete días en cuarentena.

“Me vengo entrenando y vengo preparado”, señaló Maxi. “Vengo con la ilusión de poder jugar y sentirme bien”.