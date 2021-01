Los pros y los contras de la llegada de Maxi Pereira a Peñarol según exfutbolistas del club

El acuerdo entre Peñarol, a instancias del presidente Ignacio Ruglio, y Maximiliano Pereira, que se conoció el 21 de enero, no dejó de sorprender, sobre todo, porque por más que retirarse en este club era un deseo del futbolista, a sus 36 años lleva un año y nueve meses sin jugar.

Nadie puede discutir las condiciones que tiene un futbolista con tres Mundiales a cuestas, aunque habrá que ver cómo llega desde el punto de vista físico.

El futbolista arriba el próximo lunes al país y debido a ello, Referí habló con distintos referentes de Peñarol quienes supieron jugar como zagueros en otras épocas y ellos dieron su opinión.

Del sueño a la realidad

Pereira, en enero de 2020, cuando llevaba poco más de seis meses sin jugar le manifestó al portal portugués MaisFutebol, que tuvo chances de llegar a Peñarol.

“Tuve la posibilidad de ir a jugar a Peñarol, pero hubo algunos desajustes y no fui”, expresó a inicios del año pasado cuando recién había asumido Diego Forlán como técnico.

En 2015, en el programa “Por la camiseta” de canal 10 había expresado que siempre fue hincha de Peñarol y que “siempre hablamos con el Cebolla de que ojalá podamos volver juntos, jugar juntos. Aparte, es un amigo y me gustaría poder jugar con él”.

Pereira fue compañero del Cebolla en su pasaje por Porto. antes jugo en Benfica donde coincidió con Jonathan Urretaviscaya.

También alternó con otro de los referentes de este plantel mirasol, Walter Gargano, aunque solo en la selección nacional. A su vez, compartió grupo con Fabián “Lolo” Estoyanoff en la celeste.

El futbolista de 36 años hace un año y nueve meses que no juega al fútbol desde que se despidió en Portugal.

Si bien tiene un bagaje notable en cuanto a experiencia –es detrás de Diego Godín quien más partidos disputó con la celeste, 125– y jugó tres Mundiales –Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018–, la parte física le puede jugar en contra.

Su llegada al club fue una idea de Ruglio quien conversó con el director deportivo Pablo Bengoechea, según explicaron fuentes del club a Referí.

El futbolista firmará un contrato a rendimiento y, en principio, el mismo será con un salario muy bajo.

Al encontrarse libre, podrá jugar en este Torneo Clausura en el que Peñarol se juega todo para poder acceder a la definición del Campeonato Uruguayo 2020.

Lima se quiso retirar en Peñarol y no pudo

Robert Lima fue uno de los puntales en la zaga aurinegra que ganó el segundo quinquenio entre 1993 y 1997 y dio su opinión a Referí.

“Todo va a depender de cómo venga el jugador. Futbolistas que son hinchas de Peñarol y se quieren retirar en el club, hay un montón. Sabemos que fue un jugador de selección, referente en su puesto, pero eso lo evaluará el entrenador Larriera en la parte física”, explicó Lima quien jugó también como lateral con la aurinegra.

Y añadió: “También escuché que puede ser un referente para explotar dentro del vestuario y eso, si se da, está bueno”.

Para Lima, “hay que ver cómo llega en lo físico, ya que no tiene una continuidad desde hace un tiempo prolongado. Eso le puede jugar en contra incluso a un joven, no pasa por ser mayor o menor. Lo positivo es que desde el punto de vista contractual no tiene problemas para firmar ahora”.

Y volvió a hablar de los jugadores hinchas del club que no pudieron retirarse, tal como se le cumplirá el sueño a Pereira.

“Hubo futbolistas que también se quisieron retirar en Peñarol y no pudieron, son políticas distintas del club con otros dirigentes. Yo gané siete títulos con Peñarol, jugué 14 años allí y no pude hacerlo, me retiré en Cerro Largo y me hubiera encantado retirarme en Peñarol, tenía una historia dentro del club”, expresó Lima.

Para el Bola, la llegada de Pereira “puede sumar para el fútbol uruguayo por su experiencia de 10 años en Europa viendo la persona que es, porque estuvo 10 años con continuidad y en clubes importantes, no es que estuvo todo ese tiempo allí y sin jugar”.

Y añadió: “Si puede transmitir esa experiencia al grupo, sería algo muy bueno”.

El exfutbolista aurinegro comentó que “si el club le sabe sacar jugo como imagen para los más chicos, como un jugador que tuvo un buen rendimiento en Europa, es positivo. Pero Peñarol es muy competitivo hay que ver la forma física con la que llega, porque hay que ganar este campeonato y él seguramente va a estar en el foco, aunque todo eso lo suple con experiencia”.

La opinión de Víctor Diogo

Otro que jugó en ese puesto y se destacó tanto en Peñarol –ganando la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental en 1982– fue Víctor Hugo Diogo.

En una charla con Referí, el exfutbolista aurinegro y también de la selección uruguaya, sostuvo que Maxi Pereira “le va a aportar experiencia y también le añadirá competencia a Giovanni (González). Siempre las competencias son importantes para los futbolistas para mantener el rendimiento. En mi época había dos o tres por puesto y si vos no andabas bien, jugaba el que andaba mejor”.

Con relación a la falta de fútbol con la que llegará el flamante lateral, Diogo dijo: “Jugó mucho tiempo. No tiene problemas físicos. El tema es agarrar ritmo de juego, porque sus condiciones son muy buenas ya que jugó mucho tiempo en Portugal. A veces te juega en contra estar tanto tiempo parado y esa contra puede darse en que va a jugar muchos partidos por semana, aunque también le puede jugar a favor si entra en ritmo de entrada”.

“Si el equipo logra una forma de jugar y una regularidad en la cual esté fino en las líneas, le puede ayudar a él y él al equipo”, subrayó.

Leonardo Carreño.

Diogo, con muchos años de trayectoria dentro del fútbol, conoce muy bien lo que significa este deporte en el que no solo se juega dentro de la cancha, sino que lo que se vive en el grupo y en el camarín, también resulta fundamental.

“En el vestuario puede dar una gran mano porque es referencia para los jóvenes. Siempre es importante tener gente con experiencia. Todo eso se refleja dentro de la cancha. Pero claro, como sucede siempre, todos están supeditados a los resultados que son los que mandan”, agregó.

Consultado acerca de cómo lo veía cuando jugaba en la selección en el puesto que fue suyo hace años, Diogo expresó: “Durante años mantuvo una gran regularidad, tenía salida, mucha dinámica y a pesar del físico, nunca se complicó con pelotas aéreas porque estaban Godín, Lugano y Giménez. Se las ingenia bien pese a su estatura. Tiene constancia para mantener el puesto y siempre estaba dispuesto a pelear o mantener la posición como la mantuvo tanto tiempo. Eso es importantísimo. Lo primero que hay que hacer en ese puesto, es controlar el sector, marcar, y después sí subir con dinámica; eso hacía yo en mi época, y él lo hace muy bien”.

"Los jugadores vienen para jugar, no para dar charlas de vestuario"

Nelson Marcenaro fue campeón de América el mismo año que Diogo y con él, ganó el Mundialito de 1980-81 con la selección. También jugaba como zaguero.

“Justo estaba escuchando a un técnico que comenzó en Lanús y que dirige en España que contó una anécdota. Le había dicho a un periodista hace cuatro años que en un equipo pueden jugar cuatro personas mayores de 30 años. Ahora se lo encontró y le dijo: ‘¿Te acordás lo que te dije hace cuatro años? Bueno, ahora ya cambió y pueden jugar solo dos’”. El límite de los futbolistas mayores, cada vez es más chico”, explicó Marcenaro a Referí con relación a lo que será la llegada de Maximiliano Pereira a Peñarol.

El experiente defensa argumentó que antes “los veteranos te daban la cátedra, el fútbol pausado, pero ahora te está comiendo la dinámica, la juventud”.

Según Marcenaro, él ve el fútbol como lo dijo el técnico que citó previamente. “Podés poner uno o dos mayores de 30 en el equipo, pero no mucho más, para que los jóvenes aprendan”.

Camilo dos Santos

Agregó que “Gargano pasó lesionado la mitad del año siendo jugador de elite, el Cebolla también y no es que no quieran jugar, es que a veces el cuerpo te pasa factura por la dinámica que tuviste hace un tiempo”.

Consultado acerca de qué puede aportar Maxi Pereira a este equipo, Marcenaro indicó: “Habrá que verlo. Con su llegada Peñarol tendrá tres muchachos de aquella Copa América de 2011, –Cebolla Rodríguez, Gargano y Maxi Pereira– los tres con edad avanzada. Ya pasaron 10 años de aquello”.

A su vez, dijo que pese a la experiencia de Maxi Pereira, “no sirve tampoco que estén muchos jugadores para aportar para el vestuario como el Lolo (Estoyanoff) o (Marcel) Novick que están hace años y juegan muy poco. Vos lo traés para jugar al fútbol, no para que den charlas”

También lo sorprendió que el futbolista vaya a firmar un contrato a rendimiento. “Es raro que venga un jugador a rendimiento, pero bueno. Vamos a ver cómo le va”.