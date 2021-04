El 76% de camas de CTI están ocupadas: 48% es por pacientes con covid-19

La ocupación total de camas de cuidados intensivos en todo el país es del 76% este miércoles y de esa cifra, el 48% corresponde a pacientes que están cursando coronavirus, de acuerdo al informe de este miércoles de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI).

Hay 907 camas operativas en Uruguay y 689 están ocupadas. El dato se actualizó respecto a la jornada anterior, ya que en las últimas horas hubo 43 ingresos, 15 altas y 24 fallecidos. Uruguay suma 1.191 víctimas fatales por la pandemia, desde que se detectaron los primeros casos, en marzo de 2020. Poco más de un año después, hay 25 mil infectados a nivel país, con casos en los 19 departamentos, según el Sistema Nacional de Emergencias, y 436 cursan la enfermedad en CTI, según la SUMI.

Por su parte, el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, ratificó que el sistema no está saturado. “Tenemos que tener claro: no negamos y no somos necios en reconocer que las camas de hospital se pueden saturar. Hoy no lo están”, escribió en Twitter Cirpiani al mediodía de este miércoles. Recordó que se aumentó el número de plazas en los CTI, se crearon dos centros covid y unidades respiratorias con 65 camas, entre otros. “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para no colapsar en ASSE”, sostuvo, y pidió “el apoyo de la gente”.

- Aumentamos 50 ambulancias

nuevas

- Multiplicamos x 5 los test PCR

- 1800 contratos nuevos de

funcionarios

- Programa de Plasma

Hiperinmune

- Instalamos vacunatorios



Estamos haciendo todo lo que esta a nuestro alcance para no colapsar en ASSE



(Hilo)👇 — Leonardo Cipriani (@LeoCipriani20) April 7, 2021

En la noche de este martes y madrugada del miércoles "hubo varias horas de espera" en puertas de emergencias. Desde ASSE afirmaron que la mayor demora que se tuvo fue un caso que demoró seis horas en la noche e ingresó al Hospital Español.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora Nacional de IAMC, Carlos Cardoso, dijo a El Observador que no existe una saturación de las hospitalizaciones ni en las áreas de cuidados intensivos. "Hay disponibilidad en un ambiente de situación complicada", señaló.