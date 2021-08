El "abuelo" uruguayo de internet cumplió un año en Twitch y lo festejó con 36 horas de transmisión

El "abuelo de internet" Robertson Escuotto, más conocido como Tellier50, cumplió un año de transmisiones en Twitch y lo festejó con 36 horas de transmisión ininterrumpidas en la plataforma.

"Me han hecho muy feliz. Yo me sentía un poco bajoneado y ustedes me levantaban el ánimo. A pesar que no lo supieran. Lo he pasado muy bien, bárbaro. Con ganas de seguir, de estar con ustedes. Ya vamos a hacer muchas cosas lindas. Y más juntos", dijo en un pasaje el hombre de 70 años. También agradeció en el resto de sus redes sociales por la compañía que le dieron en su maratónica transmisión

Gracias a todos los que estuvieron presentes en las 36 hs en directo con motivo de mi primer año en twitcht. — TELLIER_50 (@tellier_50) August 15, 2021

En la transmisión, el "tata" de Twitch, como le llaman los seguidores, se lo vio con una escenografía especial en donde se veían globos y luces. Jugó videojuegos como League of Legends y respondió las decenas de saludos que recibió en toda la jornada.

Distintas marcas de tecnología se acercaron a brindarle algunos regalos. Una de ellas, le llevó un monitor y otra una silla "gamer". Una tienda de videojuegos le regaló un Funko Pop con la cara del streamer uruguayo.

Desde su incursión en internet, Escuotto ha logrado superar los 100 mil suscriptores en YouTube, con el que la plataforma de videos de Google lo distinguió con una plaqueta. Hoy tiene más de 140 mil personas que lo siguen. En Twitch ha acumulado más de 478 mil seguidores desde que abrió el canal.

Uno de sus mayores logros fue transmitir durante 24 horas ininterrumpidas. Eso le valió un saludo de Ibai Llanos, el streamer más importante de habla hispana, quien lo calificó de "leyenda" en su cuenta de Twitter.