El anuncio de Bruno Cetraro: "Este es el inicio del camino rumbo a París 2024"

Emocionado hasta las lágrimas, orgulloso del camino recorrido y feliz por haber puesto al remo de Uruguay en una final de Juegos Olímpicos, el remero Bruno Cetraro dejó en claro que el camino del doble par peso ligero celeste recién empieza.

"Este es el inicio del camino rumbo a París 2024 de este bote y vamos a tratar de hacer grandes cosas en París", declaró a la transmisión de VTV y TNU luego de haber obtenido el sexto puesto junto con Felipe Kluver.

Cetraro se mostró "orgulloso" por la actuación uruguaya en Tokyo 2020. "Estuvimos entre los seis mejores del mundo".

Además de dedicarle el triunfo a su familia y recordar a su club, Montevideo Rowing, Cetraro tuvo especiales palabras para el entrenador Osvaldo Borchi y su compañero Felipe Kluver. "Sin Osvaldo nada de esto sería posible y Felipe es un hermano, un gran compañero".

"Le dedico esta actuación a todas las personas que me han bancado en el camino, y también a todos los que me dieron para atrás, porque me hicieron fuerte", expresó el diploma olímpico.