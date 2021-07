La final de Cetraro-Klüver: ¿le pueden pelear una medalla a los tres mejores botes del mundo?

Emocionaron el sábado de noche. Volvieron a hacerlo en la semifinal A/B este martes de noche, y generaron en Uruguay una expectativa como desde la época de Jesús Posse, en la década de 1980, no existía en una definición olímpica de remo. En aquella ocasión el remero mercedario corrió la final B y culminó undécimo en Seúl 1988.

A la hora 21.50 de Uruguay, Bruno Cetraro y Felipe Klüver disputarán la prueba número 115 de remo en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, la final olímpica del doble par peso ligero, en la que se enfrentarán a Alemania, Irlanda, República Checa y Bélgica.

El primero en llegar tras los 2.000 metros se colocará la medalla de oro, el segundo la de plata y el tercero la de bronce. Los otros tres recibirán el diploma olímpico, como los dos primeros de la semifinal B (séptimo y octavo en la clasificación final).

Para quienes sigan la carrera a través de la transmisión de la televisión, los celestes correrán por el andarivel cinco.

¿Cómo llegan y quiénes son los seis finalistas?

Alemania, Irlanda e Italia son los tres candidatos a conquistar las tres preseas. Son los tres botes que establecieron los tiempos más rápidos en las instancias previas y además fueron los tres primeros en el último mundial, en 2019.

Alemania: integran el bote Jonathan Rommelmann (26 años) y Jason Osborne (27). Ganaron la primera eliminatoria y la semifinal. Fueron terceros en el último mundial.

Irlanda: Fintan Mc Carthy (24) y Paul O’Donovan (27). Ganaron su serie en la primera eliminatoria y una de las semifinales. Fueron campeones del mundo en 2019.

Italia: Stefano Oppo (26) y Pietro Ruta (33). Fueron segundos en su eliminatoria, detrás de Alemania, y clasificaron segundos en la semifinal, detrás de Irlanda. En 2019 se quedaron con el vicecampeonanto del mundo.

República Checa: Shiri Simanek (25) y Miroslav Vrastil (38). Clasificaron segundos en la eliminatorias y en la semifinal avanzaron terceros, detrás de Alemania y Uruguay.

Bélgica: Niels van Zandweghe (25) y Tim Brys (28). Clasificaron segundos en su serie, detrás de Noruega y avanzaron a la final tercero, detrás de Irlanda e Italia

Camilo dos Santos Felipe Klüver y Cetraro

Uruguay: Bruno Cetraro (23) y Felipe Klüver (21). Ambos cumplieron este año, debutan en los Juegos Olímpicos y reman juntos desde febrero 2020. Fueron de menos a más. Terminaron últimos en la primera eliminatoria, en un resultado que no refleja la realidad de la capacidad del bote. Lo que ocurrió fue que los uruguayos intentaron pelear por los dos primeros lugares que otorgaban la clasificación directa a la semifinal A/B, comenzaron a gran ritmo, pasaron primero los 500 metros pero no resistieron el ritmo. En el repechaje pasaron terceros y dejaron fuera de la semifinal a Portugal tras un apasionante final. Este martes, fueron segundos en la semifinal A/B.

¿Con qué tiempo clasificaron a semifinales?

Irlanda 6’05”33

Alemania 6’07”33

Italia 6’07”70

Uruguay 6’11”48

República Checa 6’11”88

Bélgica 6’13”07

¿Cuáles son las chances? "Este bote de Uruguay no tiene techo"

En la previa hay algunos elementos que plantean dificultades para Uruguay que hasta el momento no tuvieron. Se enfrentan a los tres más rápidos de estos Juegos y a los tres mejores del último mundial, de hace dos años.

Los cinco botes a los que enfrentarán ya tienen experiencia en mundiales y Juegos Olímpicos.

El bote uruguayo es el más joven, con 21 y 23 años, hace su debut en Tokyo 2020, llevan 17 meses entrenando juntos, pero a su favor cuentan que durante la pandemia hicieron una preparación de elite bajo el proyecto del entrenador Osvaldo Borchi.

Klüver fue campeón del mundo sub 23 de remorgómetro.

Tras comprobar que los había traicionado la ansiedad en la primera carrera, cuando pasaron primeros los 500 metros y luego quedaron lejos en la definición, ajustaron la estrategia y se transformaron en los mejores rematadores en esta prueba en los Juegos.

Camilo dos Santos

Osvaldo Borchi

Sus últimos 500 metros son demoledores. En las dos últimas carreras recuperaron hasta un bote diferencia y ganaron a sus rivales.

El bote uruguayo va en ascenso. En la primera eliminatoria quedaron detrás de República Checa y Polonia. En el repechaje, detrás de Canadá. En la semifinal le ganaron a República Checa, Canadá y Polonia y aprovecharon la ventaja que dio Noruega que volcó en los últimos metros.

¿Cómo ve el exremero uruguayo, Rodolfo Collazo a los celestes? "Estos gurisses siguen evolucionando. Es un bote que no tiene techo en los Juegos. No sabés hasta dónde pueden llegar a dar. No creo que les dé para el oro olímpico, porque Alemania, Irlanda e Italia deberían llevarse las medalla en los papeles, pero puede suceder cualquier cosa. Si se mantiene el viento, que es posible se mantenga, están las chances abiertas y los chiquilines siguen mejorando. Los tiempos que vienen marcando entre regata y regata son mejores y el rendimiento de los últimos 500 metros siempre es mejor".

Collazo explicó que los rivales comienzan a conocer a Uruguay y tienen bien estudiada a la selección de Borchi que enfrentan.

"Para que Uruguay no te pase en los últimos metros tiene que haber una diferencia como la que sacó Alemania en la semifinal. Si van solo un bote atrás es probable que los uruguayos ganane", dijo.

Finalmente, el exremero concluyó: "Uruguay ya tuvo dos carreras y sorprendió. No podés sorprender otra vez. Los rivales te estudian. Si tienen la condición de ser medallistas, lo van a lograr, pero no porque vayan a sorprender sino porque es el lugar que les corresponde. Aunque no tienen las mismas chances que en la semifinal, pueden lograrlo".

En una final olímpica después de 69 años

¿Cuándo fue la última final olímpica en remo de Uruguay?

En Helsinki 1952, Uruguay corrió por última vez finales olímpicas en remo. En las dos terminó en el podio, con dos medallas de bronce, una de Eduardo Risso, en single scull, y la otra con Miguel Seijas y Juan Antonio Rodríguez en el doble scull.

En 1956, Miguel Seijas y Paulo Carvalho quedaron sextos pero no corrieron la final debido a que en esa edición definieron cuatro el podio.

En 1960, Luis Aguiar, Gustavo Pérez y Raúl Torrieri terminaron séptimos en dos remos largos con timonel.

La última semifinal A/B de un bote uruguayo ocurrió en Seúl 1988, con Jesús Posse. Disputó la final B y culminó 11°.