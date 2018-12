El BROU abre hoy parte de su valioso acervo en su sede central

Hace casi un siglo, el Banco República comenzó a coleccionar obras de arte. Piezas valuadas en miles de dólares decoran la Casa Central del banco, pero los cuadros más emblemáticos suelen estar en salas a las que no tiene acceso el común de la gente. Con motivo del acontecimiento Museos en la Noche, y en un hecho atípico, exhibirán, entre otros, cuadros de Juan Manuel Blanes, Pedro Figari, José Cúneo, Rafael Barradas, Petrona Viera, Joaquín Torres García, José Belloni y José Luis Zorrilla de San Martín.

El acervo del banco cuenta con cerca de 1200 obras de arte. “Incluye de todo: pinturas, esculturas, cerámicas, tapices, fotografías, dibujos. En este caso el 96% de las obras que se están exhibiendo son de acá, de Casa Central. Las obras están en áreas de directorio, oficinas y salas de reunión”, explicó a El Observador Alicia Brassesco, funcionaria del Espacio Cultural de la Fundación Banco República. Se decidió que estén expuestas las piezas de gran porte y, por eso, tuvieron que tomar la dolorosa decisión de dejar cuadros afuera. Serán parte de la muestra 54 obras de 42 artistas, incluyendo las tres emblemáticas esculturas que tiene la fachada del edificio.

Algunas de estas piezas las compraron, otras las recibieron mediante donaciones y muchas fueron obtenidas gracias al Premio Banco República, que era un premio de adquisición que otorgaba el banco a pintores, escultores e ilustradores. Probablemente la obra más emblemática a la que se podrá acceder en el evento es Como muere un oriental, de Juan Manuel Blanes. Esa obra la compró el banco en un remate en la década de 1990. De “el pintor de la patria”, además de ese cuadro, también hay uno en el que está representada una niña.

Hay cuadros que tienen un fuerte valor emocional para el Banco República. Dos dibujos de José Luis Zorrilla de San Martín que estarán expuestos fueron encargos que le hizo la institución para ilustrar sus billetes a mediados de los años 30. También los cuadros de Pedro Figari que allí hay tienen importancia, además de artística, porque Figari fue abogado del Banco República entre 1905 y 1915 antes de dedicarse a la pintura.

Otro cuadro que llamará la atención de quienes vayan será uno de Cúneo. En ese cuadro está representado un rancho. Es de los primeros cuadros que pintó y tiene la característica de que no tiene una de sus lunas, que están tan asociadas a su creación.

El espacio donde tendrá lugar la exposición, el hall central de la Casa Central del Banco República, es una obra de arte en sí misma y seguramente se robará también la mirada de los visitantes.

“Esta bueno mostrarle a la población este patrimonio cultural y hacerlos participe. Van a tener la oportunidad de ver obras que nunca van a ver, ni los propios funcionarios. Queremos compartir nuestro arte”, dijo a El Observador Rosana Odizzio, coordinadora ejecutiva de la Fundación Banco República.

Tienen intención de que estas obras puedan estar disponibles en un museo virtual. “El acervo está cargado en un programa que recién se terminó este año y ya está operativo. El paso siguiente son las fotos y la difusión que se elija darle”, explicó Odizzio.

Las obras están en buen estado, pese a que no fueron restauradas. “El año que viene queremos encarar un plan de conservación, con protocolos adecuados. Es un acervo grande, valioso y no lo podemos dejar en manos de cualquiera”, explicó Brassesco. En el Banco República tienen la idea de que la mejor forma de conservar una obra de arte es teniéndola colgada y es eso lo que hacen. Además, no cuentan con depósitos como los que tienen los grandes museos.

La exposición se podrá visitar entre las 20 y las 23 horas de este viernes.