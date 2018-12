El BCU ya compró más de US$ 100 millones para apuntalar al dólar sobre $ 32

El dólar mayorista cerró este martes en $ 32,206, con una mínima baja promedio de 0,09% respecto a la cotización de un día atrás. El Banco Central repitió el comportamiento de este lunes con una intervención en el mercado de cambio spot.

En la jornada, la autoridad monetaria realizó compras por US$ 26,6 millones dentro de una operativa total de US$ 50,6 millones. Entre lunes y martes adquirió US$ 57,9 millones más de la mitad del total transado en el mercado (US$ 100,9 millones).

De esa manera, mantiene a la divisa estadounidense sobre el umbral de los $ 32. La semana pasada el BCU había realizado tres intervenciones en el mercado con compras por US$ 50,3 millones con el mismo objetivo. De esa manera, en lo que va del mes adquirió US$ 108,2 millones.

La divisa lleva una apreciación de 12% en lo que va del año y su valor actual coincide con las perspectivas de los analistas que esperan el cierre de 2018 con el dólar en $ 32.

Por su parte, este martes en la pizarra del Banco República, la moneda cotizó a $ 31,50 para la compra y a $ 32,90 para la venta, apenas dos centésimos por debajo del cierre anterior.

Resto de los mercados

En Argentina, el dólar mayorista cerró en 38,26 pesos argentinos luego de una baja inicial de 10 centavos. En el segmento minorista operó a 39,10 pesos y permaneció estable respecto a su anterior cotización. El promedio ente banco que realiza el Banco Central (BCRA) también se mantuvo sin cambios y se ubicó en 39,22 pesos.

Por su parte, el dólar tocaba un mínimo de seis días este martes, ya que los inversores deshacían apuestas largas sobre la moneda, anticipando que la Reserva Federal (Fed) podría ralentizar el ritmo de subas de las tasas de interés cuando acabe su reunión de esta semana.

El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas, cedía 0,4%, a 96,699, su mínimo en seis días. La semana pasada, la moneda estadounidense tuvo su mejor desempeño semanal desde septiembre, tocando un pico de 18 meses.

Los mercados analizarán en detalle la reunión de política de la Fed que empieza el martes, en busca de la interpretación que hace la institución sobre la marcha de la economía estadounidense en medio del conflicto comercial con China y la volatilidad de los mercados financieros a nivel mundial.

Algunos inversores están empezando a preguntarse si la carrera del dólar como la divisa importante con mejor desempeño seguirá en 2019.

Con información de El Cronista y Reuters