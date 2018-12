Por qué Uruguay se está quedando con empresas que Argentina expulsa

El Poder Ejecutivo reglamentó una ley que exonera de tributos y en algunos casos del trámite de despacho de importación a insumos de electrónica y robótica. En Argentina afirman que la puesta en práctica de esta normativa genera que empresas de su país decidan instalarse en Uruguay.

A mediados de setiembre luego de un Consejo de Ministros, la titular de Industria, Carolina Cosse, informó sobre la nueva ley que otorga facilidades impositivas para la importación de partes para prototipos que se apliquen a innovación en electrónica y robótica.

“Es un elemento que viene a dar nuevos componentes y facetas a una industria muy desarrollada en Uruguay como la del software, esta vez estimulando la generación de pequeñas industrias de electrónica y robótica y dándole facilidades para que puedan desarrollar todo tipo de proyectos”, dijo en conferencia de prensa.

A dos meses del anuncio, la iniciativa encendió luces de alerta al otro lado del río donde afirman que Uruguay con esos beneficios atrae a los emprendedores tecnológicos que Argentina expulsa con impuestos internos y retenciones a las exportaciones.

Entre los beneficios planteados, se destaca la exoneración de todo tributo a la importación de insumos cuyo destino exclusivo sea su utilización en el proceso de prototipado o pequeñas series de producción de la industria electrónica o robótica con un monto que no supere los US$ 2 mil.

La ley precisa que el monto anual del conjunto de operaciones aduaneras realizadas bajo la exoneración impositiva no podrá superar los US$ 10 mil por beneficiario, sea persona física o jurídica, salvo en el caso de instituciones educativas que pueden alcanzar los US$ 30 mil.

A su vez, a las compras externas que no superen los US$ 500 se las exonera de la intervención de un despachante de aduanas.

El diario argentino El Cronista consignó que la decisión del gobierno uruguayo aparece en un contexto complicado para la industria del software de su país.

Recordó que días atrás el fundador de MercadoLibre, Marcos Galperín, advirtió que “la industria del software se irá de Argentina si se mantiene el actual esquema de retenciones”.

El medio añadió que ya hay empresas de tecnología que ya poseen parte de su estructura funcionando en Uruguay.

Con información de El Cronista