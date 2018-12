Supermercados sobre ocupaciones: preocupa que una chispa prenda un incendio

Luego de una fallida reunión que se efectuó este lunes en el sector de supermercados en los Consejos de Salarios, la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys) anunció que efectuará ocupaciones en los establecimientos de venta en Navidad y fin de año.

La decisión llegó luego de no poder fijar las bases para la firma de un acuerdo salarial retroactivo a julio de este año. Los empresarios se mostraron dispuestos a aceptar una propuesta del Ministerio de Trabajo para dejar atrás el diferendo. Sin embargo, advierten que cualquier incremento de los costos por encima de esa fórmula oficial podría generar la pérdida de puestos de trabajo y, además, les genera preocupación que el sindicato realice medidas durante las Fiestas por las reacciones que pueden provocar en el público.

El mayor trancazo se centra en el valor que debe tener una prima por antigüedad para los funcionarios. Hay una diferencia de aproximadamente $ 40 pesos entre lo que exige Fuecys y lo que propone la delegación empresarial. Pero los supermercados sostienen que lo que puede parecer una cifra mínima tiene un costo muy alto para las cadenas.

En diálogo con El Observador, el gerente general de la Asociación de Supermercados (ASU), Daniel Menéndez, trasladó la postura empresarial. “El Banco de Previsión Social (BPS) decidió otorgar a los jubilados un aguinaldo a fin de año de $ 1.700. ¿Por qué no les dio $ 1.750? Porque $ 50 pesos multiplicados por 130 mil jubilados es un montón de plata que el Estado no tiene. Acá pasa algo parecido”, expuso.

Informó que la antigüedad promedio en los supermercados es de 15 años y en algunos casos llega a 20 años. Para este último ejemplo el empleado cobra al mes los $ 300 multiplicado por 20, es decir $ 6 mil. En ese sentido, sostuvo que la diferencia entre el valor de la prima que se discute le generaría a los supermercados un costo anual extra de entre US$ 5 y US$ 6 millones. “Las ventas están cayendo, se pierde rentabilidad y encima habría un adicional de esa plata en el balance: no hay empresa que lo soporte”, alertó.

Menéndez indicó que la propuesta de los supermercados siempre fue que no se perdieran salarios y se cuidara la mano de obra. Pero añadió que no se puede contemplar los reclamos del sindicato.

El gerente general de ASU dijo que durante la reunión de este lunes hubo un contacto con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. “Nos pidió un esfuerzo más, se cambiaron algunas cosas a pesar que algunas empresas no querían porque no pueden tomar más costos laborales, pero el sindicato no aceptó”, relató. Asimismo, añadió que “los supermercados pueden pagar lo que se planteó en ese contacto con el ministro, de ahí para arriba cualquier cosa que se genere puede poner en riesgo los puestos de trabajo y ahí dependerá de cada empresa”.

Preocupación por las medidas

A su vez, a los empleadores les preocupa las medidas anunciadas por Fuecys. “Desde setiembre están anunciando que iban a hacer piquetes en Navidad, eso muestra que no había mucha voluntad para acordar”, mencionó. “Nos preocupa que los piquetes generen violencia; si los hay en un día como la Navidad cuando la gente anda a las corridas y nerviosa tenemos miedo que una chispa prenda un incendio”, alertó el empresario.

Está previsto que en las próximas horas el Ministerio de Trabajo convoque a ambas partes para poner a votación la última fórmula manejada este lunes. Para que pueda ponerse en vigencia tiene que tener el voto a favor de una de las partes. “Si es la fórmula que el ministro Murro pidió ayer se vota, pero todo incremento de eso no se lo puede llevar; en caso que eso suceda el Poder Ejecutivo fijará los aumentos por decreto y ahí caerían todos los beneficios extra que se están manejando y quedarían los vigentes”, expuso Menéndez.

Sin embargo, Fuecys sostiene que si no se firma un convenio colectivo —y los ajustes terminan surgiendo por votación o decreto— los trabajadores quedan con las manos libres y por tanto pueden adoptar las medidas de lucha que entiendan necesarias.