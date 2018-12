La tecnología 5G, cada vez más cerca: ¿qué cambios promete?

Pronto la tecnología 4G quedará relegada. Las grandes compañías de telecomunicaciones trabajan para que los nuevos celulares tengan un internet más rápido y con más alcance. Se espera que en un evento de la empresa de tecnología móvil Qualcomm esta semana en Hawaii haya un acercamiento a la tecnología 5G, según informó Cnet. Además, todo indica que los primeros celulares con este sistema saldrían al mercado en 2019.

Los equipos que posean esta nueva tecnología serán entre 10 y 100 veces más veloces en la subida y descarga de datos en comparación a aquellos que utilicen el 4G. Superará notoriamente la velocidad de una conexión con fibra óptica como la que uno puede tener en su hogar y se podrá descargar una película en cuestión de segundos, en lugar de minutos. Además, el 5G promete una mayor cobertura.

Cuando se empezó a desarrollar este nuevo sistema se experimentó con espectros de muy alta frecuencia. Pero esto fue descartado porque, pese a que aseguraba un gran rendimiento, el alcance de la señal no fue el esperado y se generaban interferencias. De ahí en más decidieron trabajar con frecuencias menores que permiten que la señal se propague de manera eficiente alcanzando grandes distancias y atravesando paredes y otros obstáculos.

Verizon fue la primera compañía en lanzar al mercado un servicio 5G en octubre de este año. No se trata de un celular pero sí de un sistema de banda ancha que transforma la señal 5G en Wifi para que pueda ser usada en un hogar. Sus competidores desestiman el logro de Verizon argumentando que la velocidad de la señal que ofrecen no califica como 5G, según los estándares que acordaron.

AT&T se mete en la disputa y busca ser la primera compañía en ofrecer masivamente un servicio de este tipo y durante este año hizo pruebas en Texas. Quieren llevar este servicio a 19 ciudades en 2019.

De todos modos, Verizon lanzará a un servicio 5G en el 2019. Samsung y Verizon serán socios para trabajar con esta nueva tecnología y es posible que esta semana muestren un prototipo de su primer celular con 5G. “Este teléfono es resultado de años de colaboración para desarrollar una solución comercial para servicios 5G usando el equipamiento de red de Samsung y dispositivos personales”, dijeron las compañías en un comunicado.

El Samsung Galaxy S10 apunta a ser el primer celular con este sistema en Estados Unidos, aunque LG, Motorola, Huawei y Apple también se apuntan en intentar ser por ser los primeros y más rapidos. El presidente de Samsung, JD Koh, dijo a periodistas coreanos que el primer celular de su compañía con 5G saldrá en Corea en marzo del año próximo.

No se sabe qué precios tendrán estos celulares, también se desconoce si contratar un servicio 5G será más costoso que uno 4G. Cuando recién salió al mercado el 4G no hubo un aumento notorio en esas tarifas, aunque quien quiera tener este servicio estará obligado a comprar un celular nuevo. Los populares smartphones con 4G no están capacitados para adaptarse a este avance tecnológico.