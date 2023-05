El brutal desplome en los ingresos por soja que Uruguay deberá soportar

Si bien falta para el momento en el que se dispondrá de los resultados definitivos, se puede estimar que este año Uruguay dejará de percibir cerca de US$ 1.800 millones solamente por una merma en la exportación de soja, el cultivo más extendido en el país y el que genera mayores ingresos de divisas, como consecuencia de la sequía.

Si se concreta, el ingreso descenderá a menos del 20% del récord logrado con el grano de la zafra pasada.

Con base en un relevamiento realizado por la consultora Blasina y Asociados, este año en el mejor de los casos –las labores de cosecha se siguen realizando– se obtendrán de las chacras unas 800 mil toneladas del grano (muy lejos de lo del año pasado, cuando se pasó de 2,7 millones de toneladas).

En caso de colocarse toda la producción a un valor de US$ 500, lo que también está en duda, se obtendrán US$ 400 millones y eso significará una abrupta caída desde el monto alcanzado en 2022, que fue US$ 2.170 millones.

Las consecuencias de una caída de esa magnitud se apreciarán obviamente en las empresas argícolas y en las comunidades donde accionan, pero también afectará a la economía nacional.

Juan Samuelle

Sojas de 2023.

Los datos de Uruguay XXI

Con base en datos de Uruguay XXI, durante 2022 los ingresos por soja considerando el total obtenido por exportaciones de bienes fueron el 14,9% de los US$ 13.356 millones. La soja, según la agencia, brindó US$ 1.922 millones, más del doble (+116%) de lo exportado en 2021 y un récord.

Solo las exportaciones de carne bovina, con US$ 2.557 millones, superaron lo logrado por la oleaginosa, que dejó en tercer sitio a la celulosa, con US$ 1.818 millones.

En la zafra 2021/22 en Uruguay la producción de soja, en un área de 991.899 hectáreas, alcanzó las 2.776.194 toneladas con un rendimiento de 2.799 kilos por hectárea, eso con base en la encuesta elaborada por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Juan Samuelle

La producción, en el mejor de los casos, llegará a unas 800 mil toneladas.

Las pérdidas según el MGAP

El 2 de febrero, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) estimó que por la sequía y exclusivamente en el segmento productivo de cultivos de secano había ya pérdidas por US$ 490 millones, con un volumen de al menos 1,08 millones de toneladas no cosechadas de cultivos de verano.

Entonces, el MGAP señaló que “la situación podría empeorar”.

Y es lo que ha pasado, sin que exista de momento una nueva cifra oficial, no obstante al cierre del verano el ministro Fernando Mattos aludió a pérdidas globales próximas entonces a los US$ 2.000 millones, monto que se estima se ha ido incrementando desde entonces.