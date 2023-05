La gran duda en el campo: ¿qué va a comer el ganado este invierno?

El principal desafío para la producción ganadera es cómo atravesar un invierno que desde fines del verano se sabe que va a ser muy difícil, consecuencia de la sequía. Deben tomarse decisiones de manejo sustentadas en la disponibilidad de alimento y sus costos. Con eso como marco, el maíz a US$ 300 la tonelada está lejos del precio de equilibrio para suplementar terneros, que es de US$ 230 a US$ 240, considera Juan Clariget, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).