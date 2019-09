El candidato anti redes: “Recién vine a tener WhatsApp el año pasado"

"No hay Twitter", dice César Vega entre risas. "El Instagram está abandonado porque no lo puedo seguir", confiesa el candidato del PERI y luego aclara: "La cabeza de la juventud es otra que no es la mía" para explicar lo ajenas que le son las redes sociales, más allá de que el partido sí tiene sus redes que manejan algunos de sus asesores en acuerdo con Vega.

Pero el candidato sí tiene Whatsapp desde "el año pasado" y contó que gracias a esa vía de comunicación recuperó a un amigo de Estados Unidos que "tenía perdido".

