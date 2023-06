El chef de Colonia que lanzó un libro para que argentinos entendieran expresiones uruguayas

Es sabido que uruguayos y argentinos comparten tonalidades, palabras y expresiones del vocabulario popular. Pero hay otras que difieren totalmente y que complejizan a la hora de hacerse entender en territorio extranjero. Pueden ser la famosa discusión entre las facturas y los bizcochos o la el sanguche de milanesa y la milanesa al pan.

Es por eso que a Fripp Rojas, un cocinero uruguayo que residía en Colonia, se le ocurrió sacar un libro para entender expresiones uruguayas, sobre todo apuntando al público argentino que llegaba a su restorán en Colonia del Sacramento. "Me puse a escribir las palabras básicas que conocemos en las que tenemos diferencias y me empecé a enroscar, empecé a consultar a la gente conocida de allá, argentina, si las usaban o no, empecé a investigar en otros diccionarios, en Internet y al final estuve dos años escribiendo. De un folletito terminó siendo algo a largo plazo", dijo en una entrevista con Infobae.

Al restaurante, llamado ”Que lo parió, Mendieta”, en honor al gaucho Inodoro Pereyra, del rosarino Roberto Fontanarrosa, llegaban muchos visitantes argentinos y es por eso que una amiga, que sabía que le gustaba escribir, le propuso la idea. "Ella sabía que yo escribía. Me vino con la idea de escribir el significado de términos uruguayos clásicos: champion, lampazo, caldera, boniato. Una cosa chiquita para darle a los visitantes argentinos", describió.

En la entrevista cuenta que había dos comidas que le preguntaban constantemente que significaban. "El boniato y el entrecot. Tenía en el menú boniatos fritos y tenía entrecot al tannat y al vino tinto. A veces la guarnición del entrecot eran los boniatos fritos. Entonces las preguntas clásicas de ese momento de todos los argentinos era ‘¿Qué es boniato, maestro?’ ‘¿Qué es entrecot? Lo que ustedes conocen como batata”

Según Rojas, mientras tuvo abierto el restaurante entre 2014 y 2019, la mayoría de la gente que llegaba era de Buenos Aires. "Con los que más que más uno se codeaba era con gente de Capital Federal y de Buenos Aires y por ahí de Santa Fe, de Rosario. No mucho más. De todo el interior inmenso de la Argentina no venía mucha gente. Entonces todos los argentinos que venían para el uruguayo eran todos porteños. Y del mismo modo que le decimos gallegos a los andaluces".

Sin embargo, a él no le era ajeno escuchar los modismos argentinos dada la influencia de los medios de comunicación. "Antes de que existiera la televisión para abonados, solo se agarraban los canales ATC, el 9, el 11y el 13, además del canal 3 de acá, por lo que muchos nos criamos sin saber absolutamente nada de los canales uruguayos 4, 5, 10 y 12. Por eso conocíamos como Brigada A a la serie aquella con Mario Baracus que los montevideanos y otros llamaban Los Magníficos. Era más fácil sintonizar una radio porteña que una de Montevideo. Y lo sigue siendo", aseguró.

El libro, que se llama ¿Qué es boniato, maestro?, acaba de sacar su segunda edición, con ilustraciones de Gustavo Sala, pero la primera fue compleja debido a algo excepcional: la pandemia. "Con Manuel Carballa, el editor, nos miramos y nos dimos cuenta de que habíamos sacado un libro al pedo. Porque ¿qué sentido tiene sacar un diccionario de uruguayismos para porteños si nos faltan los porteños? Eso, pensando en todos aquellos porteños que dejaron de cruzar el charco. Vos imaginate..., si los pocos argentinos que venían solo pasaban penurias, ¿quién carajo iba a comprar un libro que, con ese tipo de cambio, les iba a salir como seis meses de sueldo?", sostuvo.

"Cuando salió el libro vino la pandemia y aparte, el peso argentino prácticamente pasó a valer nada, igual que ahora pero peor. En aquel momento antes de la pandemia, el peso argentino llegó a valer un centésimo, que es lo que viene después de cero. Es más, eso como moneda no existe. Ya no se usa. Está el peso y no hay fracciones. Si hubiera mandado el libro a la Argentina hubiese valido con el tipo de cambio una plata que haría imposible el acceso a cualquier persona. En 2019 los visitantes ya eran muy pocos y los que venían, la plata que traían no les alcanzaba para nada", describió.

"Se veía gente con camionetas grandes, de buen poder adquisitivo, que bajaban a comprar pan y fiambre en el supermercado porque no les alcanzaba para otra cosa. La gente se quería matar, no le alcanzaba para comprar cigarro, no podía comprarse una cerveza, no podía sentarse a comer en ningún lado", aseguró.