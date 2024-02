El Chino Recoba habló de los errores del VAR en el clásico y de la dificultad que tiene para el partido contra Liverpool

Álvaro Recoba habló este jueves en conferencia de prensa de los errores del arbitraje en el clásico del pasado 23 de enero, del plantel que armó para este año y de la posibilidad de que se pueda sumar algún otro futbolista.

Nacional debuta el martes próximo oficialmente frente a Liverpool por la Copa AUF Uruguay. El conjunto negriazul le ganó este miércoles a Defensor Sporting la final de la Supercopa 2024 y sobre ese partido, expresó: "Si bien perdió una cantidad importante de jugadores, demostró de nuevo que es sólido, rápido, ágil. No es medida el partido de ayer (contra Defensor Sporting), porque fue el primero, los nervios, tuvieron calambres, sintieron la parte física. Seguimos trabajando para llegar bien al martes, sabiendo que vamos a tener competencia y para que el plantel esté 100% tenemos que pasar como sea".

El plantel de Nacional para 2024

"Hablé con algunos de los muchachos, con otros no. Somos un plantel amplio. El número depende de la cantidad de partidos. Todavía no hemos jugado oficialmente y tenemos alrededor de 30. Lo ideal sería tener 27, 28 jugadores. Todos saben que habrá una competencia importante. Con algunos tuve la necesidad de darle los motivos que fuera mejor que agarren minutos en otros equipos. Tienen claro y se los dije. Faltan varios días para que termine el período de pases. Después está el jugador que tiene ganas de quedarse y pelear su lugar. Hoy tengo dificultad para hacer el banco, es un problema que es mio y lo tengo que resolver".

Pueden jugar juntos Ebere, Carneiro y Bentancourt

"Vamos a ver como están Christian (Ebere), Alexis (Castro), Gastón (González) que son los que llegaron al final. Perdieron algunos días de pretemporada, no están al tope de la condición. A Ebere cuando esté 100% voy a tratar de buscar un lugar, se lo va a tener que ganar. Es una alta importante pero al mismo tiempo tenemos jugadores que compiten con él de buena manera. No tengo problemas de jugar con ellos tres. Ruben el otro día se tiró a la izquierda. Más que nada es estar atento al día a día y el martes es una de las posibilidades".

@Nacional

Christian Ebere

Rotación del equipo en competencia

"Si fuera un partido de Copa Uruguay en otro momento del año, sin la posibilidad de tener una semana después, sería un equipo diferente. El martes voy a tratar de poner los que estén mejor, los que están desde el 5 (de enero) con nosotros. Después si todo va bien tendremos un siguiente partido y empezaría la competencia de martes y domingo. La tranquilidad que tengo es que se me hace difícil armar 11 jugadores porque hay una competencia linda y mucha variedad. Un lindo problema. Los últimos meses del año pasado era difícil porque no había tanta energía. Los jugadores hoy confían en lo que hacemos y en lo que ellos saben hacer".

Análisis del período de pases

"Creo que no me falta nada como equipo. Christian ya lo conocíamos de verlo en el Campeonato Uruguayo, rápido, con potencia, muy difícil de marcar, tenemos que encontrar el lugar justo para que pueda desnivelar. Gastón me sorprendió gratamente, te da la sensación que puede jugar de extremo por la altura y ha dejado muy buenas sensaciones, y Alex lo mismo, mayor ida y vuelta, más calidad. Me han dado muy buenas sensaciones. A Fede (Santander) lo he visto mejor esta semana. Hemos crecido demasiado, es una linda responsabilidad y hay que asumirla porque es la realidad. Tenemos un muy buen plantel, buen clima y llegado al momento tenemos que estar atentos para que todos tiremos para el mismo lado. Se me hace difícil armar el banco para el martes. No me falta nada, si llega alguien intentaremos sumarlo. No quiero se vaya nadie, es ser claro con el jugador y saber que es lo mejor para ellos. Muchas veces es difícil salir de Nacional, pero el jugador tiene que tener competencia. A veces te hace bien, a veces no. Le pasó a Bruno que decidió ir a Boston, esperemos que lo aproveche para volver acá de nuevo. Si fuera por mi me quedo con 50 jugadores.

Le gustaría tener algo de Peñarol

"No, estoy super conforme con lo que tengo, tengo la sensación de que estamos por el buen camino, con un equipo sano, energía positiva".

¿Cómo está Federico Santander?

"Fede está mejor, tiene muy buenas condiciones, había jugado el 3 de diciembre por última vez, se está poniendo a punto, lo veo mejor, es un jugador importante. Tiene una competencia importante, con Gonzalo, con Ruben, no está fácil, pero jugará el que está mejor".

@Nacional

La firma del paraguayo Santander

Copa AUF Uruguay con VAR

"Depende como se da el VAR, cuáles son las cámaras que ven. La velocidad para definir situaciones. Ya hemos hablado bastante, de parte de nuestra no salir del rival. Vamos a enfrentar al campeón uruguayo. Uno siempre confía en que el VAR te proporcione tranquilidad que haya menos errores, pasó en el clásico fue al revés. Es difícil que se repitan esos errores".

¿Puede llegar Tiago Palacios?

"Nacional hizo una oferta hace un tiempo, lo he dicho y lo repito acá los jugadores que están son los que quieren estar. Por él se iba a hacer un esfuerzo, hay veces que las cosas se dan otras no. Si llega seguramente sea una competencia más para el resto, pero no puedo hablar de algo que no pasó. Cuando arranqué era uno de los jugadores que tenía para que viniera, esto pasa, el fútbol es dinámica. No sé si vale 10 o 5, es el mercado el que pone eso".