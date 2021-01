El Chuy es el foco de la pandemia en Rocha, donde están más de la mitad de los casos

El aumento de casos de coronavirus llevó a que el departamento de Rocha entrara esta semana en zona roja según el índice de Harvard. Esto quiere decir que acumula más de 25 casos por cada 100.000 habitantes en el promedio de los últimos siete días. De esta forma, se suma a Montevideo y Rivera como los departamentos más complicados por la situación de la epidemia en el país.

Las autoridades locales atribuían este aumento de casos a los veraneantes que llegaron principalmente desde Montevideo, sin embargo, los datos a los que accedió El Observador demuestran que el principal problema está en la localidad fronteriza del Chuy y que en localidades típicas de veraneantes, como La Paloma, Punta del Diablo o Santa Teresa, tienen pocos casos activos.

El martes, el director del Cecoed departamental, Daniel Silveira, había remarcado que una posibilidad que se manejaba era que la afluencia de turistas montevideanos a la costa rochense había influido en el aumento casi drástico de contagios en los primeros días de 2021.

“Es lógico que más casos va a haber porque hay gente que viene de Montevideo y de otros departamentos”, dijo este miércoles a El País el director de Salud, Diego Pintado.

Rocha registra en la actualidad 190 casos activos y el 52% (99) se concentran en el Chuy. El resto de las localidades se reparten la otra mitad de los casos.

El 30 de diciembre, promovido por la Intendencia y con el aval del Poder Ejecutivo, las autoridades movieron el puesto fronterizo desde el Chuy hacia La Coronilla.

Sin embargo, ahora con estos números y el departamento en zona roja desde el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed) quieren “incentivar más” los controles fronterizos. “Las autoridades van a reforzar el puesto fronterizo del Chuy, la aduana del Paso San Miguel y la de la Barra del Chuy con el fin de agilizar el paso y que no se escape ninguno”, dijo a El Observador el director del Cecoed, Daniel Silveira.

Lo que procuró el intendente Alejo Umpiérrez con el traslado del puesto aduanero hasta este lugar era que se levantara el “estado de sitio” en el que, según el jerarca, se encontraba el Chuy.

“Era un polvorín social y económico. Una ciudad bloqueada con un cero kilo que no puede recibir turistas cuando en La Coronilla y en Barra del Chuy hay veraneantes que van de compras y hacen surtidos. Aquello era imposible”, dice Umpiérrez en diálogo con El Observador el 9 de enero.

Según los datos de la Asociación de Free Shops y del Centro Comercial Regional del Chuy, aportados por el dirigente nacionalista, en las últimas semanas se recuperaron 270 puestos de trabajo, 170 en los free shops y 100 en los demás comercios. “Ese es el efecto económico”, defiende Umpiérrez.

Intendencia de Rocha

La medida fue cuestionada por varios actores, incluso por Pintado, quien criticó que la decisión se tomara de manera inconsulta y manifestó públicamente su preocupación desde el punto de vista sanitario. “De por sí lo que era la frontera era muy complicado, y ahora se ensanchó 27 kilómetros”, declaró la semana pasada a Telenoche el jerarca, integrante de Cabildo Abierto.

Umpiérrez le responde ahora que la intendencia no tenía por qué haber coordinado con el director de Salud. “A Pintado no se lo consultó porque no correspondía. Se consultó al Poder Ejecutivo porque no tenía efectos sanitarios en tanto no hubo un corrimiento de Migraciones”, señala.

Los números actuales dejan claro que la frontera es el principal motivo del aumento de casos.